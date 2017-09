Bắt quyền Giám đốc Oceanbank Hải Phòng trốn truy nã tại TP.HCM

Theo đó, các bị can bị bắt gồm: Trần Thị Kim Chi (43 tuổi, trú tại số 14, Lê Văn Thuyết A, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), quyền Giám đốc chi nhánh Oceanbank Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), Trưởng phòng Kế toán kho quỹ chi nhánh Oceanbank Hải Phòng và Lê Vương Hoàng (36 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), Kiểm soát viên chi nhánh Oceanbank Hải Phòng.

3 bị can bị bắt giữ.

Được biết, trước đó, OceanBank phát hiện một số sai phạm trong hoạt động tín dụng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng và một số lãnh đạo, cán bộ của đơn vị này “mất tích” bí ẩn, không đến cơ quan làm việc, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban Kiểm soát đặc biệt ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác định 3 đối tượng gồm Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ và Lê Vương Hoàng bỏ trốn, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Tích cực truy tìm, đến nay bộ Công an đã bắt giữ được cả 3 bị can đang trốn tại TP.HCM. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.Công