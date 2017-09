Ngày 28/9, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã bắt tạm giam đối với Vi Thị Hoa (SN 1972), trú tại thôn Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Vi Thị Hoa là giáo viên môn Vật lý của trường THCS Đỉnh Sơn, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Tuy nhiên, biết một số người đang có nhu cầu tìm việc, Hoa đã tự giới thiệu có mối quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo có thể xin việc vào cơ quan Nhà nước.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Vi Thị Hoa tại nhà riêng (Ảnh: Xuân Trịnh).

Vi Thị Hoa nhận "chạy" việc cho con gái anh Trần Kim An, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để vào biên chế dạy ở trường mầm non với số tiền 150 triệu đồng. Hoa cũng nhận quen biết với ngành Công an nên “chạy” cho con trai anh An đi học ở một trường trong ngành, với số tiền 350 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn lừa xin việc, Vi Thị Hoa nhận 200 triệu đồng của bà Thái Thị An, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để xin việc cho con gái bà An vào làm việc tại phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xin việc của mọi người, Hoa không làm được, cũng không hoàn trả lại cho gia đình các nạn nhân mà tiêu dùng vào việc cá nhân. Vì vậy, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Sau đó, Công an huyện Anh Sơn tiếp tục nhận đơn tố cáo của 3 nạn nhân khác bị Hoa lừa 510 triệu đồng để chạy việc biên chế vào các trường học, cơ quan Nhà nước bằng thủ đoạn tương tự.

Ngày 26/9, phát hiện Vi Thị Hoa chuẩn bị bỏ trốn khỏi địa bàn, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối tượng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.