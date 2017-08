Tham dự làm thủ tục có: Đại diện gia đình bệnh nhi (ông bà ngoại của cháu-PV), đại diện Công an phường Láng Thượng, đại diện Công an TP.Hà Nội, đại diện sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, tình trạng cháu bé hiện đã ổn định: Trẻ tỉnh táo, ăn tốt, tiếp xúc tốt, các vết bầm tím đã gần hết, không co giật, đại tiểu tiện bình thường. Tuy nhiên, cháu vẫn cần được tiếp tục theo dõi, thăm khám về thần kinh như: Mức độ tỉnh táo, tình trạng vận động, co giật... Trẻ được các bác sĩ hẹn khám lại sau 2 tuần.



Cũng theo PGS.TS Điển, bệnh viện Nhi Trung ương hy vọng sau khi ra viện, cháu bé sẽ được gia đình chăm sóc và theo dõi, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan công an và chính quyền địa phương tiếp tục giám sát về mặt pháp lý, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi, đồng thời hy vọng cơ quan công an tích cực điều tra, nhanh chóng tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm minh trước pháp luật kẻ đã gây đau đớn cho cháu bé.

Cháu T.T.A. vừa được xuất viện chiều 10/8.

“Mọi chi phí điều trị trong thời gian cháu bé nằm viện đã được BHYT chi trả theo tiêu chuẩn bệnh nhân cấp cứu. Ngoài ra, có một số tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt của cháu, chúng tôi cũng làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình”, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Trước đó, vào 12h30' ngày 4/8, khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng hơn 1 tuổi từ bệnh viện Xanh Pôn chuyển sang trong tình trạng mệt mỏi, hoảng sợ, hai chân và trán có nhiều vết bầm giập, lưng và cổ bị xước, vùng bìu có tổn thương màu đỏ tươi. Trẻ không có bố mẹ hay người thân đi cùng.



Sau khi chụp CT sọ não phát hiện bệnh nhi có xuất huyết não - màng não vùng đỉnh bên phải. Qua kết quả ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não và vùng mềm dưới da. Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc an thần, giảm đau, dinh dưỡng và cho truyền dịch, đồng thời chăm sóc, theo dõi các diễn biến về dấu hiệu thần kinh.

Nguyễn Huệ