Bị bắt tại trận, kẻ buôn ma túy vẫn cứng đầu chối tội

Ngày 12/8, tin từ Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngô Gia Hưng (SN 1995), trú phường An Hải Tây về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng còn xử lý hành chính thêm nhiều đối tượng khác.

Trước đó, tối 8/8, nhận được thông tin có đối tượng nghi vấn mua bán ma túy trước một quán internet trên địa bàn, ngay lập tức, các trinh sát đã đến kiểm tra, xác minh. Qua mật phục, công an đã bắt được quả tang Hưng đang bán ma túy.

Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 1 bì thư, bên trong có gói ni lông chứa tinh thể màu trắng xác định là ma túy. Sau đó, tiến hành khám xét nơi ở của Hưng, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 20 gói ni lông chứa ma túy, 1 bình thủy tinh, 1 đèn khò...

Tại cơ quan điều tra, Hưng không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Tuy nhiên, thông qua hồ sơ theo dõi, cơ quan chức năng có đủ bằng chứng, chứng cứ khẳng định Hưng buôn bán "cái chết trắng". Ngoài ra, công an còn phát hiện 4 con nghiện, họ thừa nhận từng mua ma túy của Hưng.

Theo tìm hiểu, Hưng từng bị bắt đi cai nghiện, nhưng khi trở về cộng đồng, y đã liên kết với một số đối tượng khác để mua bán ma túy kiếm lời.