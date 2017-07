Bí mật đêm Chủ nhật mở màn ấn tượng với đầy đủ cung bậc cảm xúc

Mùa 3, nghệ sĩ Việt Hương được tái ngộ cùng “soái ca làng hài” Trường Giang, danh hài Hoàng Sơn để cầm trịch chương trình Bí mật đêm Chủ nhật. Ngoài ra, chương trình còn chào đón sự đồng hành của các nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Lập, Thanh Duy, Trương Thế Vinh ở chiếc ghế thứ 4 cùng 2 khách mời trong mỗi tập.

Ở tập 1, diễn viên Diễm My 9X sẽ là người dẫn dắt chương trình trong khi ca sĩ Thiên Vương sẽ đóng vai trò nghệ sĩ khách mời.

Tại đây, các khách mời sẽ được thử thách khả năng ứng biến linh hoạt mang đậm tính sân khấu như: Bi – hài đối lập, trí tưởng tượng, đôi tay kỳ diệu, 2 trong 1 (hai diễn viên đóng cùng lúc 1 vai diễn), sân khấu nằm, nhớ hình thể - chế kịch bản.

Các khách mời được thử thách với đủ cung bậc cảm xúc.

Ở thử thách “nhìn hình thể - chế kịch bản”, bộ đôi Việt Hương – Huỳnh Lập được người đẹp Diễm My trao quyền diễn trước. Trường Giang và Thiên Vương được quyền theo dõi diễn biến của vở kịch nhưng phải đeo tai nghe để cách ly hoàn toàn với âm thanh bên ngoài.

Với lợi thế này, Việt Hương - Huỳnh Lập đã tung ra nhiều hành động khi hóa thân thành 2 chị em mồ côi cha mẹ. Dù gia đình khó khăn, “cô em gái” Huỳnh Lập vẫn không bỏ được thói đỏng đảnh, kiêu kỳ. Mang giày cao gót và khoác áo lông, Huỳnh Lập ôm mộng làm nghệ sĩ nổi tiếng trong khi chị gái Việt Hương phải tảo tần mưu sinh.

Việt Hương và Huỳnh Lập trên sân khấu Bí mật đêm Chủ nhật.

Ở thử thách tương thông, các nghệ sĩ tiếp tục đương đầu với các tình huống oái oăm khi rơi vào cảnh một ông – hai bà. Với thử thách này, Trường Giang và Thiên Vương sẽ cùng nhau đóng vai lão gia, Việt Hương – Huỳnh Lập trong vai vợ cả để tranh giành cùng vợ lẽ Diễm My.

Được Diễm My đẩy đưa, Trường Giang và Thiên Vương liên tục bày mưu tính kế để gạ gẫm Diễm My. Mỗi lần vợ bé ra yêu sách, Trường Giang và Thiên Vương liền phối hợp cùng nhau bắt Diễm My hôn mình thì mới đáp ứng. Cứ thế, Trường Giang hả hê hôn lên má và tay của người đẹp 9X mà cô không thể nào kháng cự. Khi Diễm My đang dụ dỗ lão gia, vợ cả Việt Hương – Huỳnh Lập liền xuất hiện để dằn mặt.

Đồng thời, Việt Hương – Huỳnh Lập còn đòi phân chia lại “lịch gần gũi”, tố giác Diễm My đã dùng bùa ngải để quyến rũ lão gia. Chẳng phải dạng vừa, Diễm My khuyên Việt Hương nên biết nhục khi làm vợ cả mà bị chồng chán chồng chê, cơ thể chảy xệ.

Thiên Vương bị làm khó.

Vừa đến với Bí mật đêm chủ nhật, Thiên Vương đã phải thực hiện ngay thử thách tưởng tượng. Tại đây, Huỳnh Lập – Việt Hương và Thiên Vương – Trường Giang đã phải mường tượng cái rổ mây và chổi lông gà thành nhiều vật dụng khác nhau để diễn trong các tiểu phẩm ngắn.

Chưa dừng lại, Thiên Vương tiếp tục bị làm khó khi cùng Việt Hương diễn tiểu phẩm Tuyển đầu bếp. Trong đó, Thiên Vương và Việt Hương sẽ phải thay nhau người nói – kẻ hành động sao cho trùng khớp và tạo ra một nội dung hợp lý.



Bên cạnh đó, Bí mật đêm Chủ nhật cũng đem đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả qua tiết mục Ông già và tên trộm trên sân khấu nằm. Trong vai ông già mù, Trường Giang tài tình “hãm hại” tên trộm ngốc Thiên Vương khi liên tục bắt nam ca sĩ bò trườn theo đủ tư thế để sửa sang các vật dụng trong nhà kèm lời hứa cho tài sản.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Tập 2 - Bí mật đêm Chủ nhật sẽ phát sóng lúc 20h30, ngày 16/7 trên HTV7.

Hà Nhân