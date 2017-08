Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Cách tính điểm ưu tiên không còn phù hợp

Sẽ xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên

Tại hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 diễn ra ngày 11/8, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ thẳng thắn về nhiều vấn đề nóng trong ngành được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến ở 3 điểm cầu với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu.

Theo Bộ trưởng, “chất lượng kéo theo số lượng”. Do đó, trường nào chất lượng tốt sẽ được nhiều người học quan tâm, số lượng thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học cao hơn. Không quá khó hiểu khi có hiện tượng 110.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. (Ảnh: Công Luân).

Chúng ta cũng phải chấp nhận việc các cơ sở giáo dục có sự cạnh tranh, phân tầng chất lượng. Các trường có chất lượng tốt, thí sinh sẽ yên tâm hơn khi đăng ký nhập học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý, các trường đại học phải nhìn vào cung – cầu của thị trường để cải thiện, nâng cao chất lượng cũng như định hướng phát triển. Không phải ngành nào có thế mạnh là đổ xô đào tạo trong khi thị trường không cần. Có ngành chúng ta có năng lực đào tạo rất tốt nhưng thị trường không cần thì phải giảm, thậm chí đóng cửa. Đặc biệt, trong điều kiện thế giới thay đổi nhanh và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, xu hướng ngành học càng thay đổi. Vì vậy, giáo dục đại học hiện đại phải nghĩ đến tiếp cận theo nhu cầu thị trường.

Xoay quanh vấn đề cộng điểm, Bộ trưởng Nhạ khẳng định đó là chủ trương tốt và đầy nhân văn, không chỉ ở nước ta mà nước khác cũng áp dụng; không chỉ cộng điểm ưu tiên khi thi mà còn có chính sách hỗ trợ, ưu tiên trong suốt quá trình học. Tuy nhiên do tình hình thay đổi, ở các khu vực 1-2-3, sự chênh lệch điều kiện đã khác xưa, cần phải điều chỉnh. Bộ GD&ĐT sẵn sàng lắng nghe để có điều chỉnh phù hợp.

“Mưa điểm 10” có thật sự đúng?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu vấn đề, hiện tượng kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có nhiều điểm 10 mà báo chí đưa bằng cụm từ “mưa điểm 10” liệu có thực sự chính xác?

Theo Bộ trưởng, với phương thức thi trắc nghiệm, nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta được nhiều hơn. Nếu như năm ngoái, điểm 10 thường rơi vào trường hợp rất giỏi hoặc học tủ thì năm nay, đề thi trắc nghiệm khách quan, kiểm tra kiến thức rộng, trải dài, tạo cơ hội cho nhiều học sinh được điểm cao.

Hơn nữa, nội dung thi tập trung ở chương trình lớp 12. Trong quá trình học tập, học sinh có 3 lần được làm quen với dạng thức đề thi, tạo thuận lợi khi ôn tập. Tuy kết quả có nhiều điểm tuyệt đối hơn những năm trước nhưng theo số liệu thống kê, điểm 9-10 chỉ chiếm 3% trong phổ điểm cả nước.

“Cái được lớn nhất của chúng ta là việc thay đổi hình thức thi đã cho kết quả rất minh bạch, khách quan, giảm tốn kém cho xã hội. Số điểm 9-10 tuy có nhiều hơn nhưng trung bình vẫn là 4-6 điểm chứ không hẳn là “mưa điểm 10” như dư luận bình luận”, Bộ trưởng Nhạ khẳng định.

Hay khi nhắc đến hiện tượng “30 điểm vẫn trượt”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, năm nay chúng ta áp dụng minh bạch, công khai thông tin trong tuyển sinh. Do tính ưu việt của công nghệ thông tin, Bộ cho các em đăng ký nhiều nguyện vọng, có thể thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm, rất nhân văn. Sự minh bạch do công nghệ thông tin hỗ trợ rất tốt. Nhiều thí sinh cùng đăng ký vào một số trường, ngành hot như y, dược, công an, quân đội..., trong khi chỉ tiêu các trường này không tăng, thậm chí là giảm tới 50%, nên điểm chuẩn vào trường cao là điều dễ hiểu.

Về hiện tượng này, ngành Giáo dục sẽ khắc phục bằng việc rút kinh nghiệm để cách ra đề thi những năm sau có sự phân hóa rõ nét hơn nữa. “Năm đầu tiên chúng ta triển khai đề thi trắc nghiệm chuẩn hóa, kết quả như vậy đã là một sự cố gắng lớn. Tuy nhiên, cần phải hoàn thiện về mặt kỹ thuật để năm sau đề thi có sự phân hóa tốt hơn nữa”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Quyết tâm xây dựng chuẩn trường sư phạm

Một vấn đề nóng khác được dư luận “mổ xẻ” những ngày qua là ngành sư phạm có điểm đầu vào ở mức thấp. Theo Bộ trưởng bộ GD&ĐT, dư luận nên nhìn nhận toàn diện và thấu đáo. Nếu phân tích kỹ thì không phải ngành sư phạm nào năm nay cũng có đầu vào quá thấp. Có những phân ngành điểm trúng tuyển khá cao hoặc ở mức tương đối, có phân ngành điểm thấp, nhất là ở trường cao đẳng đào tạo ngành sư phạm.

Bên cạnh đó, qua theo dõi thực tế, đa số thí sinh nhập học có điểm thi cao hơn điểm trúng tuyển mà trường công bố.

Theo Bộ trưởng, sắp tới bộ GD&ĐT quyết tâm xây dựng chuẩn trường sư phạm. Tới đây sẽ quy hoạch theo hướng tập trung vào các trường đại học sư phạm lớn, dần dần có chính sách để đầu ra - đầu vào hợp lý với sự phối hợp với các bộ, ngành có liên quan.

“Khởi đầu cải cách, động vào cái gì cũng tạo nhiều nhận thức khác nhau. Ban đầu có "sóng sánh" một chút nhưng sau đó, mọi vấn đề sẽ đi vào ổn định, tốt đẹp với sự quyết tâm của toàn ngành”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng, giáo dục đại học sẽ phát triển khi nền kinh tế phát triển, vì nền kinh tế chính là nơi tạo ra nhu cầu và sử dụng sản phẩm của giáo dục. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào năng lực đào tạo và sở thích của người học như lâu nay là chưa đủ. Đại học cần phải nhìn vào thị trường để đào tạo, không phải đào tạo ngành học theo thế mạnh mà phải quan tâm tới thị trường.

