Cả 4 người chết đuối ở ao làng đều cùng một dòng họ

Đại uý Nguyễn Văn Chiện - Đội phó đội Hình sự Công an huyện Thường Tín cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ đuối nước thương tâm, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo đó, vào cuối giờ chiều ngày 2/7, có 8 học sinh là người của làng Sở Hạ ra ao nước cạnh nhà thờ Sở Hạ để tắm và tập bơi. Trong khi các em này đang tắm thì có một số học sinh chạy lên bờ kêu cứu vì có bạn đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân trong khu vực đã xuống mò, vớt các cháu gặp nạn. Khi đưa được 3 cháu lên bờ thì các cháu đã trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái. Sau đó, xe cứu thương tới và đưa các cháu đi viện nhưng 2 cháu đã tử vong, còn 1 cháu đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Đại uý Chiện cũng cho hay, có rất nhiều nguyên nhân đuối nước, có thể do các cháu chưa biết bơi, hoặc bị trơn trượt ở dưới lòng ao và cũng có thể trong quá trình tập bơi bị chuột rút. "Phát hiện sự các cháu bị đuối nước, người dân đã nhanh chóng xuống cứu nhưng có thể do bị cảm lạnh khi đột ngột tiếp xúc với nước nên 2 người đàn ông tham gia cứu vớt các cháu đã tử vong", Đại uý Chiện nói.