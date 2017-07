Cà Mau: Bắt hai đối tường dùng súng, giả công an để… đi cướp

Đối tượng Nguyễn Út Lọt.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, vừa bàn giao 2 đối tượng Tống Thái Chân (28 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Út Lọt (27 tuổi, ngụ ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho Công an TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý hành vi cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4h30 cùng ngày, trên đường đi tuần tra đến khu vực phường 5, TP.Cà Mau, Cảnh sát 113 đã phát hiện 2 người ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có dùi cui nên mời cả hai về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, người ngồi sau xe máy khai tên Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau).

Đối tượng Tống Thái Chân.

Theo lời khai của Trực, trên đường đi làm anh bị hai người đi trên xe máy khác va quẹt rồi xưng là cảnh sát hình sự. Lúc này, một đối tượng cầm dùi cùi, một đối tượng cầm súng dí vào người, yêu cầu kiểm tra giấy tờ và đề nghị anh lên xe đưa về trụ sở làm việc…

Do nghĩ 2 đối tượng là công an thật, anh Trực đã nghe theo lời của chúng lên xe cho đối tượng chở đi. Trên đường đi, may mắn gặp được lực lượng công an, anh Trực thoát nạn.

Theo lời khai của đối tượng điều khiển xe, y tên là Tống Thái Chân và mục đích kêu anh Trực lên xe là chở anh đến chỗ vắng người để cướp tài sản.

Lần theo lời khai của Chân, chỉ hơn 1 giờ sau, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp tục mời đối tượng Nguyễn Út Lọt lên làm việc. Tại cơ quan công an, Lọt cũng khai nhận nội dung tương tự như Chân đã khai với cơ quan công an.

Một cán bộ cho biết, khi khám xét phòng trọ của Lọt, lực lượng chức năng thu được 1 cây súng nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi, 1 cây kéo, 2 cây dao…

Hiện, Công an TP.Cà Mau điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Nguyễn Linh