Cảnh giác với "bẫy lừa" qua mạng xã hội

Thông tin từ Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan này có tiếp nhận đơn tố cáo của bà T.T.N. (41 tuổi, ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về việc bị lừa đảo với thủ đoạn tiền gửi từ nước ngoài về. Do vụ việc vượt thẩm quyền nên đã chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp xúc với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bà T.T.N. nghẹn ngào kể, cách đây khoảng nửa năm, bà N. hay nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ và tài khoản Facebook. Ban đầu bà N. không nhắn tin lại nhưng về sau thì có trả lời. Qua nhắn tin qua lại, bà N. có cung cấp thông tin, làm nghề mua bán tôm khô, công việc kinh doanh đang gặp khó, gia cảnh đơn chiếc, có đứa em sống bên Hàn Quốc… Qua những lần nhắn tin, người "lạ" có hứa sẽ giúp đỡ bà cách thức làm ăn, kiếm được nhiều tiền.

Bà N. mất hàng trăm triệu đồng khi đối tượng lừa đảo thông báo bà N. nhận món quà giá trị từ nước ngoài gửi về.

Không lâu sau đó, bà N. nhận được giấy báo nhận tiền quy đổi ra tiền Việt trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này thì bà phải nộp 30 triệu đồng tiền phí vận chuyển. Nghĩ số tiền không lớn, bà N. vay mượn để đóng. Tuy nhiên, sau khi đóng tiền, bà lại nhận được yêu cầu phải tiếp tục gửi 150 triệu đồng gọi là tiền “kiểm dịch”, rồi 620 triệu đồng tiền phạt vì số tiền vượt hạn mức tiền gửi từ nước ngoài.

“Khi tôi đã làm theo cầu gửi số tiền 620 triệu đồng thì một lần nữa cũng số điện thoại "lạ" đó gọi điện thoại nói với tôi vẫn chưa lấy tiền được vì hải quan cửa khẩu sân bay tạm giữ nên kêu tôi nộp tiếp 150 triệu đồng nữa để “lót tay”. Đến khi sự việc vỡ lẽ thì tôi đã nộp tổng số tiền là 850 triệu đồng”, bà N. kể.

Qua giấy nộp tiền bà N. cung cấp, PV thấy từ lần gửi đầu tiên (ngày 30/5) đến lần gửi sau cùng (ngày 12/9), người nhận là 4 người khác nhau, nơi nhận tại các chi nhánh ngân hàng khác nhau như TP.HCM, TP. Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Việt Tâm