Cha gây án vì mâu thuẫn trong bữa nhậu

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai tổ chức điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Phước Lộc.

Theo tin từ Công an huyện Đạ Huoai, tối ngày 27/8, gia đình ông K’Brỉu (SN 1950, trú tại thôn Phúc Hường, xã Phúc Thọ) tổ chức uống rượu.

Do mâu thuẫn, K’Brỉu đã dùng dao đâm 3 nhát vào vùng hông, sườn phải anh K’B. (SN 1996, con trai K’Brỉu).

Anh K’H. (SN 1993, là con rể K’Brỉu) can ngăn cũng bị ông đâm 1 nhát trúng hông phải.

Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh K’B. đã tử vong. Anh K’H. đang được chữa trị tại bệnh viện 2 Lâm Đồng, TP.Bảo Lộc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phúc Thọ và Công an huyện Đạ Huoai đã tạm giữ nghi can K’Brỉu.

Để tìm hiểu những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, báo Người Đưa Tin xin dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Say rượu gây án vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Các vụ án mạng đau lòng xảy ra liên quan đến mâu thuẫn trong lúc uống rượu đang là một vấn nạn của xã hội hiện nay. Tình trạng say do rượu hoặc do dùng chất kích thích, người say có thể bị giảm sút hoặc mất hoàn toàn năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trong một thời gian nhất định.

Tuy nhiên, pháp luật hình sự vẫn quy định “thực hiện tội phạm trong tình trạng say phải chịu trách nhiệm hình sự”. Điều 14, Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Hành vi của ông K’Brỉu là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, trái với đạo đức xã hội, làm 2 người thương vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, xã hội.

Trong trường hợp ông K’Brỉu có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì hành vi của ông đã cấu thành các tội sau:

Đối với hành vi đâm anh K’B. khiến anh này thiệt mạng, K’Brỉu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại Khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Đối với hành vi đâm bị thương anh K’H. của K’ Brỉu, có đầy đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích quy định theo Điều 104, Bộ luật Hình sự. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân thì mức hình phạt sẽ tăng dần.

Pháp luật rất nghiêm minh và kẻ phạm tội đến đâu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đúng với tội danh đã gây ra. Vì vậy, để hạn chế tình trạng uống rượu say vi phạm pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật cần tích cực tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu bia để mọi người chủ động hiểu, phòng tránh; áp dụng các biện pháp, chế tài, đối với những hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng quá nồng độ rượu bia…

Ls.Nguyễn Hồng Thái