Nghi án giết con rồi uống thuốc sâu tự vẫn: Người mẹ đã tử vong

Ngày 30/8, ông Cao Thanh Lê, Trưởng Công an xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, chị T.T.P. (SN 1989), trú tại địa bàn cũng đã tử vong.

Như tin đã đưa, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị T.T.P. đã giết con mình là cháu N.T.Q. (2 tuổi). Sau khi con tử vong, chị P. cũng uống thuốc sâu tự tử. Tiếp đó, chị ôm con đến nhà bố mẹ chồng và quay trở về, khi đi được nửa đường thì ngất xỉu.

Sự việc nhanh chóng được người thân phát hiện, lập tức đưa 2 mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Q. đã tử vong trước đó, còn chị P. được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Hiện trường phát hiện chị P. ngất xỉu.

Nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt tại gia đình chị P. phong tỏa, bảo vệ hiện trường, báo lên cơ quan Công an huyện Diễn Châu.

“Mặc dù được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện, nhưng do quá muộn nên chị P. đã tử vong vào tối 29/8”, ông Lê cho biết.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) và phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra.

Được biết, chồng chị P. bị tai nạn giao thông qua đời vào năm 2016. Người thân thông tin, sau vụ tai nạn khiến chồng tử vong, chị P. trở nên ít nói, có dấu hiệu bị trầm cảm.