Tối 29/8, ông Nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 mẹ con bị thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị T.T.P (SN 1989), trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu đã giết con trai của mình là cháu N.T.Q (2 tuổi). Sau đó, chị P. cũng uống thuốc sâu tự tử.

Ảnh minh họa

Sự việc nhanh chóng được người thân phát hiện, lập tức đưa 2 mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong từ trước đó, còn chị P. được chuyển vào bệnh viện tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt, bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án trên.

Theo người dân địa phương, chị P. đã có 2 người con. Năm 2016, chồng chị P. tử vong sau một vụ tai nạn giao thông, từ đó đến nay tính tình của chị P. cũng trở nên thất thường. Mọi người nghi ngờ chị P. bị trầm cảm nên mới giết con rồi tử tự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.