Ngày 14/8, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Thanh (SN 1974), trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, để phục vụ điều tra liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn P., người tình của Thanh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, ngày 9/8, Công an huyện Thanh Chương tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Nguyễn Văn P. (SN 1947), trú tại xóm 12, xã Thanh Tiên về việc nạn nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu, do có người hãm hại. Được biết, ông P. đã li thân vợ và sống một mình tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh là nghi can nên tiến hành triệu tập, lấy lời khai, đấu tranh làm rõ.

Ảnh minh hoạ.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Thanh khai nhận, cách đây 3 năm, sau khi li dị chồng, giữa Thanh và ông P. bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm.

Trong quá trình quan hệ với nhau, do có tư tưởng chiếm hữu nên ông P. thường khoe khoang với bạn bè về mối quan hệ với Thanh và khẳng định người phụ nữ này sẽ sinh con với mình. Thông tin trên sau đó được lan truyền đến quê nhà, khiến Thanh rất bực tức.

Chiều 8/8, Thanh xuống TP.Vinh mua một lọ thuốc trừ sâu về diệt mối. Trên đường về, đến thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nguyễn Thị Thanh gọi điện rủ ông P. ra quán uống bia. Trong quá trình uống, lợi dụng lúc ông P. không để ý, Thanh đổ thuốc trừ sâu vào ly bia và ép nạn nhân uống hết.

Đêm hôm đó, khi về nhà mình, ông P. bắt đầu bị đau bụng, nôn ói. Đến sáng 9/8, người thân ông P. phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do bị ngộ độc nặng, ngày 14/8, nạn nhân đã tử vong.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, kiêm Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thị Thanh cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.