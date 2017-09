Đến tối 20/9, hiện trường vụ tai nạn khiến một người đàn ông chết thảm trên đường chuyên dụng cho xe ra vào mỏ đá Tân Cang (thuộc xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được xử lý xong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, chiều cùng ngày, xe ben mang biển số 60C-36765 do tài xế chưa rõ lai lịch điều khiển lưu thông trên đường chuyên dụng đã va chạm với xe máy biển số 60F1-29906 do anh Nguyễn Văn B. (SN 1969, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến xe máy và anh B. ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dù gây ra tai nạn nghiêm trọng nhưng tài xế vẫn không cho xe ben dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường. Khi tài xế điều khiển xe chạy được khoảng hơn 2km, người dân chặn lại, yêu cầu xuống xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, tuyến đường chuyên dụng vừa mới được đưa vào sử dụng từ ngày 15/9 dùng để đấu nối các mỏ đá ở khu vực Tân Cang ra Quốc lộ 51, có chiều dài hơn 7km, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, vận tốc tối đa cho phép 60km/h, theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng.

Dự án đường chuyên dụng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 11/2013, đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 12 năm.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe đường chuyên dụng, tất cả xe ra vào các mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này, cấm chạy trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa).

Tuy nhiên, từ khi đường chuyên dụng hoạt động, các xe ben vẫn lưu thông trên đường Đinh Quang Ân như trước, không chịu đi đường chuyên dụng khiến người dân bức xúc. Vì vậy, người dân tại khu vực gần mỏ đá liên tục lập rào chặn xe, không cho lưu thông qua đường Đinh Quang Ân, lùa xe ben phải đi đường chuyên dụng.