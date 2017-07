Chánh án TAND huyện bị bắt liên quan đến nghi án nhận 20 triệu đồng

Ngày 27/7, Đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ ông Kha Văn Thành, Chánh án TAND huyện này.