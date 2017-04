Nghệ An: Chủ tiệm vàng và em gái vỡ nợ tín dụng đen gần 100 tỷ đồng

Những ngày gần đây, người dân tại TX.Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang xôn xao bàn tán, hoang mang trước thông tin vụ vỡ nợ tín dụng đen của hai chị em gái trú tại địa bàn, với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Theo thông tin từ người dân địa phương, tham gia tổ chức và điều hành đường dây huy động tín dụng đen là bà Trần Thị Oanh (SN 1974), trú tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc và Trần Thị Xuân (SN 1976, em ruột bà Oanh), trú tại khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò.

Sau khi biết thông tin chị em bà Oanh vỡ nợ, ôm tiền bỏ trốn, hàng chục người dân thuộc các xã Nghi Hợp, Nghi Quang, Xã Đoài của huyện Nghi Lộc và phường Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thuỷ… thuộc TX. Cửa Lò và TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thay phiên nhau túc trực trước cửa hàng vàng bạc Mỹ Oanh, có địa chỉ tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, với hy vọng sớm đòi được nợ.

Rất nhiều chủ nợ thay phiên nhau túc trực tại nhà bà Oanh với hy vọng lấy lại được tiền đã cho vay.

Trong tâm trạng thất thần, hoảng loạn do bị mất một số tiền quá lớn, ông Nguyễn Thanh Hoà (SN 1965), trú tại khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò phản ánh: “Gia đình tôi vừa bán lô đất được 1,4 tỷ đồng thì bà Oanh đến nói cho vay tạm để kinh doanh, lúc nào cần thì lấy lại, với lãi suất 1%/tháng. Tin tưởng bà này là chủ 2 cửa hiệu kinh doanh vàng bạc và là bạn làm ăn lâu năm nên vợ tôi mang toàn bộ số tiền bán đất cho bà ấy vay”.

Cầm trên tay tờ giấy vay tiền do bà Oanh để lại, anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1979), trú tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết: "Ngày 1/3 vừa qua, bà Oanh có sang nhà tôi vay 700 triệu đồng nói để đáo hạn ngân hàng, với lãi suất 0,8%/ tháng. Do tin tưởng bà Oanh là chủ hiệu vàng, làm ăn uy tín nhiều năm tại địa phương nên tôi viết giấy cho bà này vay tiền mà không cần thế chấp. Sau tháng đầu tiên trả tiền lãi đầy đủ, đến ngày 18/4, chủ nợ bỗng biến mất khỏi địa phương, mang theo toàn bộ số tiền gia đình tôi đã cho vay".

Tờ giấy vay 700 triệu đồng được lập rất sơ sài giữa bà Oanh và anh Hợp.

Qua nắm thông tin, với vỏ bọc “đại gia phố biển”, là chủ của hai cửa hàng buôn bán vàng bạc, làm ăn uy tín lâu năm tại địa phương, bà Oanh cùng với em gái của mình đã vay tiền của rất nhiều người dân khác, hộ ít thì hàng trăm triệu, hộ nhiều lên đến tiền tỷ.

Dù số tiền giao dịch là hàng tỷ đồng nhưng chỉ được viết vào sổ tay rất sơ sài.

Một người đàn ông tên Tuấn, là hoàng xóm của bà Oanh cho biết, ngày 16/4, vợ anh có mang 1 túi bóng màu đen đựng rất nhiều tiền sang cho bà này vay. Sau khi hay tin bà Oanh bỏ trốn khỏi địa phương, vợ ông rơi vào trạng thái thất thần, nằm trên giường buồn rầu rĩ. Hiện, ông cũng chưa hỏi được vợ đã cho bà Oanh vay bao nhiêu tiền.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài vợ ra, em gái, em dâu, cháu... của ông đều là nạn nhân của chị em bà Oanh với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng.

Điều đáng nói, mặc dù cho vay số tiền rất lớn nhưng tất cả những giao dịch giữa chị em bà Oanh và người dân đều chỉ được viết bằng giấy vay tiền hoặc ghi vào quyển sổ rất sơ sài, không có thế chấp...

Nhiều chủ nợ cho biết, ngoài vay tiền của người dân địa phương, chị em bà Oanh còn vay tiền của không ít người ở TP.Vinh và Hà Tĩnh... Qua thống kê sơ bộ từ các nạn nhân, số tiền chị em bà Oanh vay hiện đã xấp xỉ gần 100 tỷ đồng. Trong số đó, có các nạn nhân đã đi vay mượn của bạn bè, người thân, thậm chí thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng. Khi biết tin hai "nữ đại gia phố biển" tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, nhiều người xót của đã khóc ngất, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc bà Trần Thị Oanh vay tiền, vỡ nợ và bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, công an đã cử người xuống địa bàn nắm tình hình, lấy thông tin để phục vụ quá trình điều tra.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Xuân Chinh