Chiêu 'thoát xác' nhà liền kề thành phố thương mại để thổi giá

Dự án nhà phố Belleville Hà Nội căn góc có giá lên đến trên 47 tỷ đồng.

Theo báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản (BĐS) quý I,II năm 2017 của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản có nhiều điểm khởi sắc.

Trong đó loại hình nhà phố (shophouse) vẫn là sản phẩm được người bán ưa chuộng nhất, đạt tỷ lệ bán cao nhất do vừa làm nhà ở vừa có thể dùng để kinh doanh buôn bán, gia tăng lợi ích cho người mua.

Hầu hết các dự án mới đều nằm tại những vị trí đẹp, có cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn thiện, nên giá bán sơ cấp của những dự án này cao hơn mức trung bình của thị trường khá nhiều.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Người Đưa Tin, bản chất nhà phố hay shophouse mà nhiều dự án đang rao bán là nhà liền kề. Nhưng chỉ rao bán nhà liền kề thuần túy sẽ khó hút khách.

Bởi vậy bằng chiêu “đổi màu da trên xác chết”, nhà liền kề thành nhà phố, đã thay đổi cục diện từ ế ẩm sang “đắt như tôm tươi”. Điều này mang lại cho doanh nghiệp bất động sản những khoản lợi nhuận kếch xù, dù hét giá trên trời vẫn “cháy hàng”.

Khách hàng chỉ cần chậm chân sẽ phải mua lại với giá chênh khá lớn so với giá chủ đầu tư chào bán, thậm chí có dự án còn tăng gấp đôi.

Đáng chú ý, nhiều dự án tại Hà Nội đang quảng cáo trên khắp các kênh rao vặt, website bất động sản đến rải tờ rơi với những thông điệp có cánh như: “sống đẳng cấp, kiếm bạc tỷ từ shophouse” hay “phố Wall trong lòng Hà Nội”, “con gà đẻ trứng vàng”, “báu vật shophouse”…

Phối cảnh shophouse Belleville Hà Nội.

Tìm kiếm từ khóa “shophouse”, sẽ có dày đặc dự án hiện ra với những thông tin về dự án rất bắt mắt, hấp dẫn và chỉ cần nghe qua giới thiệu về dự án, khách hàng đã muốn sở hữu ngay một căn hộ.

Thực tế, loại hình shophouse không mới trên thế giới, tại các quốc gia châu Á phát triển như Singapore (dãy phố mua sắm Geylang), Malaysia (shophouse ở Penang, Malacca),… các căn shophouse cũng làm mưa làm gió thị trường.

Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây, nhưng shophouse cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt đối với không ít người dân.

Để thu hút khách, nhiều chủ đầu tư còn chỉ ra bài toán kinh tế giúp khách hàng phân tích giữa đi thuê và sở hữu shophouse hiệu quả như thế nào.

Hơn nữa, họ cũng đưa ra nhiều lợi thế mà shophouse thường sở hữu như diện tích, không gian vị trí và thường chỉ có mặt tại các trung tâm thương mại hay các thành phố lớn, nơi có dân cư đông đúc, sầm uất.

Một trong các yếu tố hấp dẫn nữa của shophouse đó chính là tính thanh khoản cao, với các yếu tố từ vị trí, thiết kế cùng số lượng hạn chế, các nhà đầu tư có thể yên tâm về tính thanh khoản do có thể dễ dàng mua bán, cho thuê.

Chính vì vậy, nhiều dự án nhân viên kinh doanh còn cam kết chỉ cần mua xong, chủ đầu tư sẽ đứng ra thuê lại với giá từ 100-200 triệu đồng/năm. Như vậy, chỉ cần vài năm cho thuê shophouse cũng được vài tỷ đồng. Điều này khiến không ít người đổ tiền vào dự án để rồi “ôm hận”.

Dự án Nhà phố thương mại Belleville Hà Nội.

Có thể chỉ ra một số dự án shophouse hay nhà phố thương mại đang được quảng cáo rầm rộ và nằm ở những vị trí đất vàng tại Hà Nội, luôn trong tình trạng “cháy hàng”, như dự án Nhà phố thương mại Belleville Hà Nội của thương hiệu Vimefulland thuộc Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex.

Dự án nằm ở khu đô thị mới Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), khu shophouse có hai mặt phố là Nguyễn Chánh và Mạc Thái Tổ. Belleville Hà Nội được giới thiệu hội tụ đầy đủ yếu tố khẳng định vị thế khu nhà phố thương mại hiện đại, đáng sống bậc nhất Hà Thành.

Belleville Hà Nội nằm trên diện tích đất 15.716m2, trong đó có 43 căn shophoue có diện tích từ 120m2 đến 260m2. Giá mỗi căn hộ ở đây khiến không ít người choáng váng, từ trên 22-47 tỷ đồng/căn hơn 100m2.

Shophouse 24h được quảng cáo, kinh doanh thâu đêm suốt sáng.

Dự án shophouse khác sở hữu vị trí đắc địa tại quận Hà Đông là dự án Nhà phố thương mại 24h hay shophouse 24h của công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát. Dự án nằm tại vị trí đẹp nhất trên trục đường phố Tố Hữu (quận Hà Đông, TP.Hà Nội) gần ngã tư Vạn Phúc.

Nhà phố thương mại 24h hình thành trên diện tích 7.192m2 thuộc dự án làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, được chủ đầu tư xây 125 căn shophouse có diện tích từ 50-60m2/căn có giá từ 10-15 tỷ đồng.

Không chỉ ở các tuyến phố thuộc trung tâm thành phố, nhiều shophouse ở ngoại thành, cách trung tâm cả chục km cũng đang chào với giá trên trời. Như dự án Ecopark (huyện Văn Giang, Hưng Yên), cách trung tâm Hà Nội hơn 12km của công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, đang chào bán nhiều nhà phố thương mại nhất. Shophouse dự án này có diện tích 100-165m2 có giá lên đến 10,5-20 tỷ đồng/căn.

Phối cảnh shophouse 24h Vạn Phúc.

Khu nhà phố của dự án Gamuda Gardens (Hoàng Mai, Hà Nội) có diện tích từ 75-218m2 cũng đang được hét giá từ 7,6-25,7 tỷ đồng.

Shophouse Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Nhà phố thương mại shophouse Nam An Khánh được xây dựng với diện tích từ 90 cho tới hơn 200m2 bao gồm gần 100 căn.

Nằm trên trục đường Nguyễn Xiển, shophouse thuộc dự án the Manor central Park của Bitexco Group (quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì) cũng đang được chào bán shophouse “vàng và kim cương”.

Vũ Phương – Đình Thiện