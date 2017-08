Ngày 10/8, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đinh Văn Cường (SN 1996), ngụ quận Thanh Khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh cho thuê xe tự lái đã có đơn tố cáo Cường đến cơ quan công an.

Theo đó, ngày 1/1, Cường ký hợp đồng thuê ô tô với bà Phan Thị Cẩm V.. Thời hạn thuê 2 tháng, mỗi tháng thanh toán 20 triệu đồng. Sau đó, Cường làm giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên của mình.

Đối tượng Đinh Văn Cường và lệnh truy nã.

Có giấy tờ giả, Cường mang chiếc xe này đi cầm cố. Do không biết đây là giấy tờ giả nên chủ tiệm chấp nhận cầm cố với giá 500 triệu đồng, lãi suất 0,3% mỗi tháng.

Ngày 5/5, không thấy Cường trả xe, bà V. mở thiết bị định vị thì phát hiện chiếc xe đang nằm trong tiệm cầm đồ. Bà V. đã trình báo sự việc với Công an quận Thanh Khê để thu hồi tài sản.

Qua xác minh điều tra, Công an TP.Đà Nẵng còn phát hiện, Cường không chỉ lừa 2 bị hại là bà V. và tiệm cầm đồ này. Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 1 - 4/2017, Cường còn lừa đảo thuê 9 ô tô mang đi cầm đồ, chiếm đoạt số tiền 2,9 tỷ đồng.

Quá trình vào cuộc xác minh, đến ngày 23/6, CQĐT nhận thấy có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố bị can đối với Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Cường bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 7/8, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu Cường sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt và tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, với địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: 0694.260.254.

Huy Cường - Nhâm Thân