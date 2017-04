Chồng bị khởi tố vì khiến vợ 'nhí' mang thai

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn (28 tuổi), trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Ảnh minh họa

Theo CQĐT, cuối năm 2015, Nguyễn Đình Tuấn nảy sinh tình cảm với em T.T.Q. (SN 2000), trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Trong thời gian yêu nhau,Tuấn đã có hành vi "vượt quá giới hạn" khiến Q. mang thai. Biết được sự việc, gia đình Q. làm đơn gửi lên cơ quan chức năng. Công an huyện Đô Lương nhanh chóng triệu tập Nguyễn Đình Tuấn để xác minh thông tin.

Mới đây, Q. hạ sinh một bé gái, cơ quan công an đã lấy mẫu giám định ADN và xác định, Tuấn là cha ruột của đứa trẻ. Hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho Tuấn và Q.

Tuy nhiên, do thời điểm Tuấn thực hiện hành vi giao cấu với Q., cô gái này chưa đủ 16 tuổi nên Tuấn đã bị truy tố.

Hiện, Nguyễn Đình Tuấn được tại ngoại để chăm sóc vợ con.

Hà Hằng