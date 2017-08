Mấy ngày nay, người dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn bàn tán xôn xao việc bà Trần Thị Oanh (SN 1979), trú xóm 5, xã Thanh Mỹ, tuyên bố vỡ nợ, không có tiền trả rồi bỗng nhiên biến mất.

Người dân nghi ngờ bà Oanh bỏ trốn nên đã phá cửa vào lấy đồ đạc trong nhà. Nhận được thông tin, Công an xã Thanh Mỹ đã xuống hiện trường, vận động họ bình tĩnh và trở về nhà, tránh việc làm mất trật tự an ninh địa phương.

Ngôi nhà của chủ hụi Trần Thị Oanh khóa trái cửa trong nhiều ngày.

Ông Võ Văn Tịnh, Trưởng Công an xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho biết: “Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu những người dân liên quan lên trụ sở trình báo, kê khai số tiền bị chiếm đoạt. Đến thời điểm hiện nay đã có gần 130 người viết đơn, với số tiền hơn 8 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tịnh khẳng định, số tiền đó còn lớn hơn nhiều lần, vì còn rất đông người dân vẫn chưa dám đứng ra khai báo. Nguyên nhân một phần vì ngại, phần khác thì họ lo rằng nếu báo công an, bà Trần Thị Oanh sẽ bị bắt, không có ai đứng ra trả tiền. Ngoài ra, nhiều người vẫn không dám tin hàng chục triệu đồng tích góp đã không còn, vẫn hi vọng bà Oanh chỉ đi đâu đó rồi sẽ trở về.

Toàn bộ số tiền sửa sang ngôi nhà của bà Hà Thị Hòa đã không còn.

Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ người có điều kiện, mà rất đông người dân thuộc diện khó khăn cũng tham gia chung hụi.

Như trường hợp bà Hà Thị Hòa (SN 1968), trú xóm 5, xã Thanh Mỹ, là hộ nghèo, nhưng tháng 3/2017, sau khi nhận toàn bộ tiền chính sách chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng được 15 triệu đồng/1 năm, bà cũng đã đóng góp hết để chung hụi; hay như ông Võ Văn Ất (SN 1962) mắt không nhìn thấy, vợ mất sớm, cũng đã gửi toàn bộ tiền lương mỗi tháng để mong an hưởng tuổi già thì giờ mất hết…

Theo ông Tịnh, nguyên nhân chủ hụi huy động được số tiền lớn tại một xã nghèo như ở Thanh Mỹ vì bà Trần Thị Oanh là người dân địa phương; trước khi tuyên bố vỡ hụi thì bà Oanh thanh toán lãi suất rất đều đặn, do số tiền trả lãi cao nên dần dần đông người đến xin góp.

Nhưng hầu hết mọi người đến đưa tiền cho bà Oanh chủ yếu là thỏa thuận miệng, nếu có giấy tờ thì cũng rất sơ sài, nội dung không rõ. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền, nên Công an xã Thanh Mỹ đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi chủ hụi bỏ trốn, rất đông người dân đã đến nhà lấy tài sản.

Liên quan đến vấn đề, có việc chủ hụi tuyên bố vỡ nợ rồi ôm tiền bỏ trốn hay không, ông Võ Văn Tịnh cho biết thêm, bà Trần Thị Oanh đi chữa bệnh chứ không phải bỏ trốn như tin đồn.

“Từ trước đến nay, bà Oanh chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Khi xảy ra vụ việc, bà Oanh bị một số người dân vây đòi tiền dẫn đến việc quá lo lắng nên ốm. Do chưa có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú nên bà Oanh xuống TP.Vinh để chữa bệnh”, ông Tịnh nói.