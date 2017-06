Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp này đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, đảm bảo trật tự xã hội,…

Sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo thẩm tra, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Cử tri Nguyễn Văn Thành ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Về công tác nhân sự, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán TAND Tối cao với ông Lê Hồng Quang, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2017. Các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung đánh giá những mặt được, chưa được và nguyên nhân, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội những tháng cuối năm nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch cả năm 2017.

Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương trả lời cử tri

Sau khi nghe báo cáo, nhiều cử tri nêu ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật; tăng cường đầu tư về kết cấu hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp để khắc phục những bất cập trong sản xuất nông nghiệp; vấn đề môi trường, sạt lở bờ sông, biển và các giải pháp để ứng phó khí hậu; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông;…

Cử tri ở phường Thới Hòa (quận Ô Môn) ý kiến về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng như hiện nay. Cử tri ở phường Thới An Đông (quận Bình Thủy) cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề bảo vệ môi trường, cần nghiên cứu thay thế chất cao su làm túi bọc nilon, bởi túi bọc nay không phân hủy. Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị xem xét giảm độ tuổi người cao tuổi từ 80 xuống còn 75.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đến thăm gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều

Còn cử tri Nguyễn Văn Thành (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) tỏ ra vui mừng khi điện, đường, trường, trạm được cải thiện, đạt yêu cầu so với 10 năm trước. Đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt, nhà nhà đều có tivi và xe gắn máy; người cao tuổi được chăm lo chu đáo; trường học khang trang;… điều đó cho thấy sự quan tâm thiết thực của các ban, ngành đoàn thể và chính quyền địa phương nên người dân cảm thấy phấn khởi. Tuy nhiên, cử tri Thành cũng băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội “ngáo đá”,… ngành chức năng cần nghiên cứu vấn đề này. Nhà nước cần tiếp tục có chính sách quan tâm, chăm lo người có công.

Trả lời cử tri, đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương cho biết, đây là vấn đề chung cả nước quan tâm. Quốc hội đang tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, chính quyền địa phương tăng cường đội kiểm tra liên ngành, kiểm tra liên tục. Bộ Công Thương, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bộ Y tế giám sát chặt về tình trạng thực phẩm. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho giai đoạn 2016 – 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đến thăm gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phương cho biết, hiện nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã dùng túi giấy thay thế túi nilon. Về sản xuất nông nghiệp, cũng cần điều tiết phù hợp, nhất là vấn đề tiêu thụ. Trật tự xã hội, ma túy, luật hình sự cũng có điều chỉnh, mức độ vi phạm, mức độ xử lý, quy định thêm các chất tiền chất ma túy để áp dụng xử lý. Chính sách quan tâm, chăm lo đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, Quốc hội tiếp tục nghiên cứu. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ tiếp thu, ghi nhận tất cả ý kiến cử tri và kiến nghị Quốc hội.

Cũng trong dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

