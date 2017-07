Chuyển nhượng 7/7: Lộ 'yêu sách' của Sanchez để ở lại Arsenal

400.000 bảng/tuần, Sanchez sẽ ở lại Arsenal.



Theo Goal, Alexis Sanchez đang đòi hỏi mức lương 400.000 bảng/tuần để ký hợp đồng mới với Arsenal.

Hợp đồng của tiền đạo người Chile chỉ còn 1 năm và anh đang muốn CLB trả cho anh

một mức lương gấp đôi mức lương cũ.

Manchester City đang muốn ký hợp đồng với siêu sao này nhưng Arsenal tuyệt đối không bán cầu thủ quan trọng nhất của mình cho các đối thủ ở Premier League.

Barcelona ra giá 30 triệu Euro cho Hector Bellerin.

Theo Sport, Barcelona đã chính thức đặt vấn đề với Arsenal về Hector Bellerin. Mức giá ban đầu mà đội chủ sân Camp Nou đưa ra là 26 triệu Bảng (tương đương 30 triệu Euro).

Hậu vệ người Tây Ban Nha hiện đang là mục tiêu hàng đầu của Barca trên TTCN mùa Hè này. Bản thân Bellerin cũng đã có cuộc gặp mặt với Ban lãnh đạo của Arsenal để bày tỏ nguyện vọng được trở về khoác áo CLB thời niên thiếu.

Tuy nhiên, HLV Wenger đã có những động thái cứng rắn đầu tiên và cương quyết từ chối lời đề nghị từ phía Barca. Được biết ông đã gặp riêng để thuyết phục Bellerin ở lại.

Đội chủ sân Camp Nou hiểu rằng để thuyết phục Arsenal "nhả" người, không còn cách nào khác là đưa ra một mức phí chuyển nhượng hợp lý.

Hợp đồng hiện tại của Bellerin có thời hạn đến tận năm 2023, đây sẽ là trở ngại lớn cho tham vọng của Barca.

Juventus đạt được thỏa thuận chiêu mộ Bernardeschi.

Tiền vệ 23 tuổi được cho là đã gật đầu với lời đề nghị từ ĐKVĐ Serie A. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

Theo nguồn tin của Goal, Juventus về cơ bản đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Federico Bernardeschi của Fiorentina với mức giá 40 triệu Euro.

Bản thân sao trẻ này cũng từng khẳng định anh sẵn sàng ra đi ngay khi đại diện hai CLB tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng với Juventus.

Đây là thương vụ quan trọng với Juventus bởi HLV Massimiliano Allegri đang rất cần người khỏa lấp khoảng trống mà Dani Alves để lại. Bernardeschi được xem là sự lựa chọn tốt nhất bởi cầu thủ này có thể chơi được rất nhiều vị trí.

Cựu cầu thủ Arsenal muốn trở lại Chelsea.

Ashley Cole thừa nhận, Chelsea là ưu tiên hàng đầu nếu anh trở lại Anh để theo nghiệp huấn luyện viên.

Cựu hậu vệ ĐT Anh năm nay 36 tuổi, và anh đã bắt đầu tính đến chuyện giải nghệ. Cole hy vọng rằng anh sẽ được trở lại Stamford Bridge, nơi mà anh từng có tám năm thi đấu sau khi chuyển đến từ Arsenal vào năm 2006.

Trả lời phỏng vấn Four Four Two, Cole cho biết: "Hiện tại, tôi đang hạnh phúc, nhưng nếu có thể, tôi muốn được trở lại Chelsea và làm việc. Đó sẽ là sự lựa chọn số một của tôi."

"Làm HLV hay trinh sát viên cũng đều là những công việc mà tôi đang cân nhắc."

"Tôi cố gắng giúp đỡ các cầu thủ trưởng thành hơn. Vậy nên tôi sẽ suy nghĩ về điều này sau khi giải nghệ."

Tuy nhiên, Cole cũng cho biết anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu thật nhiều nếu có thể: "Tôi muốn chơi bóng nhiều nhất có thể, bởi một khi dừng lại thì bạn sẽ không thể quay lại thi đấu được nữa."

Casillas chốt tương lai.

Trên trang cá nhân, cựu thủ môn Real Madrid tuyên bố việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với CLB Porto. Hợp đồng trước đó của anh cùng Porto đã hết hạn khi mùa giải năm nay kết thúc.

Trong hợp đồng giữa hai bên được ký vào mùa Hè 2015, Porto có điều khoản gia hạn thêm một năm nữa với Casillas, nhưng CLB Bồ Đào Nha chỉ đồng ý gia hạn với Casillas nếu anh chấp nhận giảm lương. Điều này từng khiến thủ thành có biệt danh 'thánh Iker' suýt rời sân Dragao sau 2 mùa gắn bó. Tuy nhiên, anh đã chấp nhận giảm ưu đãi tài chính để tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Ở tuổi 35, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn giữ phong độ cao mùa này. Hồi tháng 3, anh đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ khi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại các cúp châu Âu. Với 175 lần ra sân ở các cúp châu Âu, Casillas đã vượt mặt Paolo Maldini - người có 174 lần ra sân tại các cúp châu Âu cho AC Milan, để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất.

Quốc Trung