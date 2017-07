Chuyển nhượng tối 30/7: MU đã có Matic, có thể ra mắt khi gặp Real

Man Utd đã có Matic, có thể ra mắt ở trận gặp Real

Theo Sky Sports, Man Utd đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea. Để hoàn tất thương vụ này, Quỷ đỏ được cho là đã đồng ý bỏ ra 40 triệu bảng.

Do Matic chỉ muốn gia nhập MU nên sau một thời gian đắn đo, The Blues cuối cùng đã nhượng bộ Matic. Đây cũng có thể xem là lời cảm ơn mà Chelsea gửi tới Matic vì những đóng góp của anh trong suốt thời gian khoác áo CLB.

Một thông tin khác mà Sky Sports tiết lộ đó là Matic sẽ chính thức tới Man Utd vào tuần tới. Và nhiều khả năng anh sẽ ra mắt NHM Qủy đỏ trong trận tranh Siêu cúp với Real Madrid vào ngày 8/8. Trước trận đấu này, Man Utd sẽ có thêm hai trận giao hữu để chuẩn bị trước Valerenga và Sampdoria.

CĐV quá khích lao xuống sân chửi Wenger thậm tệ

Trong trận Arsenal gặp Benfica đêm qua, 1 CĐV quá khích của Arsenal đã lao xuống sân cỏ, chạy thẳng tới chỗ đứng của chiến lược gia người Pháp. Theo SunSport, CĐV này đã ném về phía Giáo sư những câu chửi rủa cay nghiệt.

Rất may cho HLV Wenger là các nhân viên an ninh của sân Emirates đã kịp thời can thiệp. Nếu không, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Tôi thấy nhân viên an ninh tóm cậu ta một cách rất quyết liệt. Tôi chỉ nói rằng ‘hãy bình tĩnh’. Cậu ta có vẻ muốn nói điều gì đó với tôi và tôi cũng cố nghe xem cậu ta muốn nói gì”, HLV Wenger chia sẻ sau trận đấu.

Thêm sao bự từ chối Barca

Barca đã theo đuổi Ousmane Dembele từ rất lâu và sau khi đứng trước nguy cơ mất Neymar, họ càng có quyết tâm chiêu mộ ngôi sao 20 tuổi. Thế nhưng, trước thềm mùa giải mới, Dembele đã chính thức từ chối Barca. Tiền vệ tấn công được định giá 70 triệu euro muốn tập trung thi đấu cho Dortmund để tiếp tục phát triển tài năng.

Chi 200 triệu bảng mua hậu vệ, Pep vẫn chưa vừa lòng

Chia sẻ trong buổi họp báo mới nhất, Pep nói. “Tôi hạnh phúc với John Stones, Vincent Kompany và Nicolas Otamendi. Chúng tôi không vung tay quá trán. Chúng tôi đã chi khá nhiều tiền bởi lẽ chúng tôi mất nhiều cầu thủ. Nếu thị trường trao cho chúng tôi thêm cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng chiêu mộ thêm một hậu vệ nữa”.

Tottenham trói chân Dele Alli

Trước sự nhòm ngó của Barcelona, ban lãnh đạo Tottenham đã lập tức "trói chân" Dele Alli. Trong đề nghị mới nhất, tiền vệ 20 tuổi sẽ được nâng lương từ 55.000 bảng/tuần lên 80.000 bảng/tuần. Trước đó, Real Madrid cũng đã hỏi mua Alli và bị thách giá đến 50 triệu bảng.

Conte thừa nhận không muốn giống như Mourinho

Sau trận thua Inter, HLV Conte phát biểu trong phòng họp báo. “Chúng tôi biết mùa giải mới rất khó khăn. Chúng tôi muốn tránh những gì đã xảy ra với Chelsea trong quá khứ. Cách đây 2 năm, đội bóng xếp thứ 10 tại Ngoại hạng Anh. Tôi muốn tránh điều này và các cầu thủ cũng muốn tránh mùa giải thảm họa với Mourinho trước đây. Chúng tôi đang làm rất chăm chỉ và hy vọng sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất trong tương lai.”

P.L