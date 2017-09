Như báo Người Đưa Tin phản ánh, ngày 8/9/2017, cô Tr.T.Th. - giáo viên trường THCS Quốc Tuấn (SN 1976, ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã uống thuốc ngủ tự tử do cô này xin về công tác tại trường cũ (trường THCS An Đồng) nhưng không được giải quyết. Sau khi tự tử, cô Th. đã để lại bức “tâm thư” viết tay gửi đích danh ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương.

Tâm thư của cô Th. gửi Chủ tịch UBND huyện An Dương.

Trong tâm thư của mình, cô Th., cho biết đầu tháng 7-2017, Chủ tịch UBND huyện An Dương cùng đoàn cán bộ đã đồng ý gặp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên trường THCS An Đồng bị điều chuyển.

Tại cuộc gặp này thì chính Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết tại trường THCS An Đồng vẫn còn thiếu một giáo viên dạy Sinh học, do đó một trong hai cô giáo (dạy Toán - Sinh) có thể về lại trường THCS An Đồng, còn một cô giáo khác nếu có nguyện vọng thì về trường THCS Đồng Thái.

Trước thông tin này, cô giáo P. Th., đã chủ động nhận về giảng dạy tại trường THCS Đồng Thái và “nhường suất” về trường THCS An Đồng cho cô Th., vì thấy hoàn cảnh của cô giáo này tất bật hơn khi một mình phải chăm sóc 3 con.

Cô Th. chia sẻ: “Sau cuộc gặp này, cô giáo P. Th., đã có quyết định điều động về trường THCS Đồng Thái, còn tôi chờ mãi vẫn không thấy có tiến triển gì nên sốt ruột chạy lên huyện để hỏi thì người ta yêu cầu tôi phải rút đơn khiếu nại, sau đó xin mẫu đơn để khai lại hồ sơ. Tất cả tôi đều thực hiện làm theo không sót việc gì”.

Sau khi làm xong hồ sơ mới, cô giáo Th., tiếp tục lên huyện để nộp thì được yêu cầu phải có chữ ký nháy của chủ tịch huyện nhưng vì lãnh đạo huyện bận nhiều công việc khác nên không xin được chữ ký.

Cô Th. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

“Chỉ một mong ước rất nhỏ nhoi, chính đáng của mình nhưng cứ nơi này đổ cho nơi kia, tôi thấy mình chẳng khác gì quả bóng bị họ đá lăn đi lăn lại và cảm thấy mình như bị lừa. Cứ thế kéo dài hết lần này đến lần khác nên tôi chẳng còn thiết điều gì nữa, chỉ muốn sớm chấm dứt cảnh uất ức này”, cô Th. nói.

Trước việc lá tâm thư của cô giáo tự tử gửi đích danh ông Chủ tịch UBND huyện An Dương, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, ông chưa nhận được bức thư của cô Th. Ông Quân cũng vừa biết nội dung bức thư này qua xem thông tin đăng tải trên báo chí chiều này.

Theo ông Quân, trước mắt, việc quan trọng nhất là phải động viên cô Th. giữ gìn sức khỏe, sớm bình phục để chăm sóc gia đình và yên tâm công tác.

“Về nguyện vọng của cô Th., huyện An Dương đã rà soát xem Trường THCS An Đồng có thiếu biên chế hay không? Thực tế thì trường này đang thừa hai biên chế. Quan điểm của huyện sẽ tiếp thu, xem xét và cân đối chung để giải quyết nguyện vọng của cô Th. bảo đảm thấu tình, đạt lý và công bằng cho các giáo viên”, ông Quân nói.

Theo lời ông Quân, mấy ngày hôm nay, huyện họp bàn giữa các phòng, ban, ngành chức năng để tìm cách giải quyết đối với trường hợp của cô Th. Bây giờ huyện đang xem xét nếu vận động được cô giáo nào ở trường này (trường THCS An Đồng – PV) tự nguyện chuyển về trường THCS thị trấn An Dương, thì huyện sẽ điều động cô Th. về công tác tại trường cũ theo nguyện vọng.

Lã Tiến