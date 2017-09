Công thức nấu món lòng non xào dưa chua ngon đúng điệu

Nguyên liệu:

+ Lòng non (tùy lượng người ăn mà mua ít hay nhiều)

+ Một bát dưa chua

+ Một quả cà chua

+ Hành lá, tỏi, gừng, gia vị, bột nêm, nước mắm.

Cách làm:

Bước 1: Cho một miếng gừng nhỏ để lọt vào trong đoạn lòng non, một tay cầm đầu của đoạn lòng non, một tay vuốt cho miếng gừng chạy dọc đoạn lòng non cho sạch. Làm như vậy 2 lần, sau đó bóp lòng non với giấm và muối sau đó rửa sạch với nước.

Lòng non bạn đem rửa sạch, cắt thành từng đoạn (Ảnh: Internet).

Bước 2: Sau khi rửa sạch cho lòng vào nồi nước sôi chần qua khoảng 30 giây, vớt lòng non ra để vào bát nước lạnh.

Bước 3: Thái từng đoạn lòng non ngắn vừa ăn. Hành lá thái khúc, gừng thái lát mỏng, cà chua thái múi cau.

Bước 4: Cho chảo lên bếp cho một thìa dầu ăn đun nóng sau đó cho hành, tỏi băm phi thơm với gừng.

Bước 5: Cho lòng non vào chảo đang phi hành, tỏi xào sau đó cho thêm chút nước mắm tới khi lòng non chín tới xúc ra đĩa.

Bước 6: Cho thêm chút dầu ăn vào chảo, cho cà chua vào xào, sau đó cho dưa chua vào xào cho chín. Khi dưa đã chín cho lòng non vào đảo đều.

Dưa chua xào cho chín đều (Ảnh: Internet).

Bước 7: Nêm nếm gia vị, cho chút hành lá vào trông hấp dẫn hơn.

Như vậy là bạn đã có món lòng non xào dưa chua ngon đậm đà, món này để các ông chồng ngồi nhậu với bạn bè hoặc ăn với cơm trong tiết trời se se lạnh cũng rất hấp dẫn.

Chúc bạn thành công!

Thanh Lam (T/h)