Đã xác định được vị trí tàu chở than có 13 nạn nhân mất tích

Sáng 17/7, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có mặt tại Cảng vụ hàng hải Nghệ An, TX.Cửa Lò chỉ đạo các lực lượng cứu nạn bằng mọi cách nhanh chóng tìm kiếm và cứu hộ những người gặp nạn trên tàu chở than.

Đến 10h50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cho biết, đã cứu sống thêm 2 người ở khu vực cảng của tập đoàn Vissai, nâng tổng số người tìm kiếm được là 6. Như vậy, hiện vẫn còn 7 người đang mất tích, chưa liên lạc được.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác định vị trí tàu chìm cách đảo Ngư khoảng 800m về phía Bắc. Hiện, đoàn công tác của bộ Giao thông vận tải cũng đang trên đường vào Nghệ An chỉ huy việc tìm kiếm cứu nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Khái, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, tàu TVP 26 chở than xuất bến cảng Km6 Cẩm Phả vào tối 8/7, trên tàu gồm có 12 thuyền viên và 1 hành khách. Ông này cũng cho biết thêm, đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng tại Nghệ An hỗ trợ công tác cứu nạn.

Một chiếc tàu tại bãi biển Cửa Lò.

Trước đó, tàu số hiệu VTP 26 chở than từ Quảng Ninh vào cảng Cửa Lò, tuy nhiên khi neo đậu gần Đảo Ngư thì phương tiện bỗng nhiên mất liên lạc.

Thời điểm đó do trời tối, Bão số 2 tràn về, cộng với mưa to, gió giật, sóng cao nên các lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn. Hiện, lực lượng cảng vụ đang phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân và các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Được biết, chiếc tàu này đã tới khu neo đậu từ ngày 10/7. Tuy nhiên, đến nay không hiểu vì lý do gì tàu vẫn chưa làm thủ tục vào giao hàng tại cảng Cửa Lò.

Anh Ngọc