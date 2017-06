Đắk Nông: Mang dao đi trả thù cho em, anh trai bị đâm tử vong

Ngày 25/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Văn Th. (34 tuổi, ngụ xã Đắk N’drót, huyện Đắk Mil) và người bị thương là Trần Văn C. (40 tuổi, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil).

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 24/6, C. cùng Nguyễn Văn H. (27 tuổi, trú tại xã Đắk N’drót, huyện Đắk Mil) gặp nhau tại quán bida trên địa bàn xã Đắk R’la. Lúc này, cả hai đều đứng xem người khác chơi. Trong lúc đứng xem, C. và H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người trong quán bida can ngăn nên cả hai cùng bỏ về.

Lúc về đến nhà, thấy anh trai là Nguyễn Văn Th. đang ngồi nhậu với bạn, H. kể lại sự việc cho mọi người cùng nghe. Vì có sẵn men rượu trong người, khi nghe sự việc, Th. đã tức giận vào nhà lấy một con dao, cùng H. đi tìm C. để đánh trả đũa.

Khi tìm được C., Th. đã xông vào dùng dao chém một nhát vào người đối thủ. Trong lúc xô xát, C. đã giật được con dao và đâm một nhát vào người Th., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Th. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong. C. cũng bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mai Cường