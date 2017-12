Đàm Vĩnh Hưng tổ chức minishow trên du thuyền 5 sao

Buổi dạ tiệc Dạ khúc đêm đông, diễn ra trên chiếc du thuyền trị giá 3 triệu USD được thiết kế mang kiến trúc châu Âu và góc nhìn 360 độ toàn cảnh thành phố. Hơn 200 khán giả sẽ cùng Mr.Đàm thưởng thức các món ăn được trình bày đẳng cấp từ các đầu bếp 5 sao và ngắm toàn cảnh Sài Gòn lung linh về đêm khi du ngoạn trên sông.

Giáng sinh năm nay, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tổ chức minishow trên du thuyền 5 sao. Đây là chương trình đặc biệt để nam ca sĩ tri ân người hâm mộ.

Họ sẽ có cơ hội thưởng thức những bản tình ca nổi tiếng về mùa Đông và Giáng sinh như Hai mùa Noel, Mùa đông mong manh, Bài thánh ca buồn, Đêm thánh vô cùng,… do chính giọng ca Tình bơ vơ thể hiện. Các vị khách đặc biệt cũng sẽ là những người đầu tiên nghe Mr. Đàm trình diễn ca khúc Tuyết rơi bằng 6 điệu nhạc khác nhau và kết hợp với khách mời Hoài Lâm trong một số tiết mục. Đây cũng là màn song kiếm hợp bích trở lại của hai thầy trò từ sau liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng cách đây 2 tháng.

Du thuyền 5 sao nơi Đàm Vĩnh Hưng tổ chức minishow.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ Việt đầu tiên thực hiện minishow trên một du thuyền sang trọng 5 sao và cũng là người khởi đầu chuỗi chương trình Dining With The Stars, diễn ra vào những dịp đặc biệt.

Mỗi mùa Noel trước đây, nam ca sĩ đều dành những bất ngờ cho các khán giả của mình như ra mắt album nhạc Giáng sinh (2015), tổ chức đêm nhạc riêng tại những sân khấu lớn (2016), trang hoàng lại toàn bộ nhà riêng để mời fan đến chơi,…

Trong chương trình, Đàm Vĩnh Hưng sẽ có màn song ca với ca sĩ khách mời Hoài Lâm.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Mỗi năm, tôi đều phải nghĩ ra điều gì đó thật độc dành cho các khán giả của mình trong thời điểm Noel. Năm nay, khi đang suy nghĩ cách khiến khán giả bất ngờ, tôi lại nhận được lời mời trở thành người đầu tiên của VPOP mở đầu cho chuỗi chương trình đặc biệt này, tôi nhận lời ngay lập tức. Ngay khi tôi chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân, một nữ khán giả đã đặt mua 50 vé để mời người thân, bạn bè”.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ có những món quà bất ngờ dành cho người hâm mộ.

Giọng ca Tình bơ vơ cho biết, ngoài việc chụp ảnh lưu niệm, giao lưu với các khán giả, anh cũng sẽ chọn ra những fan may mắn nhất để tặng các món quà do chính tay anh chuẩn bị.

Dạ tiệc âm nhạc trên sông Dining With The Stars với chủ đề Dạ khúc đêm đông do Kim Production tổ chức. Du thuyền sẽ khởi hành từ Cảng Sài Gòn (Quận 4) qua cầu Thủ Thiêm (Quận 2), bắt đầu từ 18h30 đến 22h.