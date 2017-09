Đánh cá trong Bão số 10, một người bị đuối nước thương tâm

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 15/9, nạn nhân được xác định là anh Phạm Xuân C. (35 tuổi), trú tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết thời gian trên, anh C. đi ra đầm tôm thuộc thôn 1, xã Xuân Lâm để đánh bắt cá. Lúc này, do ảnh hưởng của cơn Bão số 10, mưa rất to cộng gió lớn khiến anh C. bị đuối sức không thể bơi vào bờ.

Lực lượng cảnh sát PCCC tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nhận được tin, phòng Cảnh sát PCCC số 2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tới hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sau gần 3 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh C. và bàn giao lại cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Phạm Thọ