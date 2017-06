Đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với Vũ Đình Duy

Ngày 28/6, tại buổi họp sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2017 của bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (bộ Công an) đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan.

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, đây là một trong những vụ án trọng điểm được ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quan tâm và chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát nhanh chóng làm rõ.

Đến thời điểm này, 5 bị can liên quan đã bị khởi tố, trong đó 4 người đã bị bắt giữ. Riêng Vũ Đình Duy - nguyên Tổng Giám đốc PVTEX vẫn đang bỏ trốn.

Bị can Vũ Đình Duy hiện đang bỏ trốn.

Tướng Tuyến cho biết, Duy bỏ trốn trước thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đã tiếp tục đề nghị tổ chức Interpol truy nã quốc tế”, vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói.

Theo đó, bộ Công an đã đề nghị ban Tổng thư ký Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Vũ Đình Duy (nguyên Tổng Giám đốc PVTEX), đồng thời sẽ tích cực phối hợp với Interpol và cảnh sát các nước truy tìm, bắt giữ, dẫn độ Vũ Đình Duy về nước để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Vũ Đình Duy về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

