Điều tra bổ sung vụ Tổ phó đội bảo vệ khu phố trốn nã 20 năm

Ngày 25/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Tân (SN 1949, tại TP.HCM) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Gây án rồi trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát.

Theo nội dung vụ án, hơn 20 năm trước, Tân là tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Khoảng 2h sáng 11/11/1994, Tân tổ chức ăn nhậu với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân và một số thanh niên khác.

Khi nhóm Tân đang ngồi ăn nhậu, anh Nguyễn Long đi qua và xảy ra xích mích với nhóm Tân. Long trách Tân sao để đàn em “xử kỳ quá” thì bị nhóm thanh niên ngồi nhậu “đánh hội đồng”.

Nghe tin Nguyễn Long bị đánh, hai anh trai của Long là Nguyễn L. và Nguyễn Liễng ra giải cứu cũng bị nhóm Tân dùng hung khí đâm chém loạn xạ khiến một người gục tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Tân được xác định cầm gậy dân phòng tham gia vụ hỗn chiến. Hậu quả làm Nguyễn L. gục tại chỗ và tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Nguyễn Liễng bị thương nhẹ.

Với hành vi gây rối trật tự công cộng, vào tháng 10/1995, Nguyễn Đình Thanh Lâm bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam, Nguyễn Long bị tuyên phạt mức án 2 năm tù về cùng hành vi với Lâm.

Về phần Tân, bị cáo bỏ trốn. Sau đó, Công an TP.HCM đã truy nã Tân về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình bỏ trốn, Tân lấy tên Võ Minh Hùng và làm Đội phó đội bảo vệ khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Năm 2014, Tân bắt được cướp trên địa bàn. Tháng 8/2014, một chương trình tôn vinh những gương sáng trong cuộc sống đã chọn Tân (lúc này mang tên giả Võ Minh Hùng) để tuyên dương về hành động bắt cướp, được UBND TP.HCM khen thưởng.

Khi Tân xuất hiện trên truyền hình, người nhà nạn nhân Nguyễn L. đã phát hiện ra người tên Võ Minh Hùng rất giống Tân nên đi tố cáo công an. Bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, Hùng đã khai nhận, y là Nguyễn Minh Tân, đã trốn truy nã 20 năm.

Tháng 9/2014, cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tân để điều tra về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa ngày 25/9, HĐXX đã triệu tập Đỗ Thiện Lân đến tòa với tư cách là người làm chứng nhưng Lân vắng mặt không rõ lý do. Sau đó, công an hỗ trợ tư pháp, Công an quận Phú Nhuận đã tới nhà Lân để áp giải nhưng Lân không có ở nhà.

Trả lời lý do bỏ trốn sau khi gây án, Tân nói do sợ bị gia đình nạn nhân trả thù. Khi vị chủ tọa hỏi Tân rằng vụ án sau đó đã đưa ra xét xử, sao còn sợ? Bị cáo Tân im lặng không trả lời.

Cũng theo Tân, việc Tân đến hiện trường vụ án chỉ đến giải hòa hai bên khi thấy có ẩu đả. Tuy nhiên, khi chủ tọa trưng ra một bút lục qua đó thể hiện, Tân đã thừa nhận đứng về một phía trong vụ ẩu đả thì Tân lại thừa nhận đúng là có việc Tân bênh một bên khi xảy ra hỗn chiến.

Các nhân chứng đều khẳng định, lúc vụ án xảy ra có mặt Đỗ Thiện Lân tại hiện trường nhưng bị cáo Tân cho rằng Đỗ Thiện Lân không có mặt tại hiện trường. Trước đó, Đỗ Thiện Lân từng khẳng định mình có mặt tại hiện trường và thấy Tân đâm bị hại chết. Tuy nhiên, sau đó, Lân lại thay đổi lời khai.

Sau khi hội ý, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định có dấu hiệu bị cáo Tân phạm tội khác nguy hiểm hơn, đồng thời cần làm rõ lời khai của nhân chứng Lân. Từ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.