13 năm sống bằng danh phận khác, kẻ trốn nã vẫn phải quy hàng

Vừa qua, TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử công khai và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Được (SN 1983), trú tại chung cư Hòa Minh, 9 năm tù giam vì tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.

Sau 13 năm lẩn trốn lệnh truy nã, Được không có ngày nào ăn ngon ngủ yên, hắn luôn nơm nớp lo sợ. Trước đó, ngày 28/2/2003, do mâu thuẫn, Được rủ đồng bọn chuẩn bị "hàng nóng" mai phục để đánh anh Nguyễn Minh Thi (SN 1982), trú phường Hòa Minh. Sau khi thấy anh Thi cùng một người bạn đi dạo dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, nhóm Được đã lao vào đánh tới tấp, khiến anh Thi bị thương nặng.

Bị cáo Được tại phiên tòa xét xử.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 4/2004, Được cùng đồng bọn đánh anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại TP.Đà Nẵng, tiếp tục dùng dao, mã tấu…tấn công những người khác để cướp tài sản.

Sau khi đồng bọn bị công an bắt, Được lo sợ nên bỏ trốn ra Nghệ An, sống với cái tên mới là Nguyễn Anh Vũ. Đến tối mùng 1 Tết Đinh Dậu (2017), Được bị cơ quan công an bắt giữ sau 13 năm lẩn trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành Được tỏ ra ăn năn, hối lỗi về những hành động dại dột của mình, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Được 9 năm tù.

Nguyễn Huy – Nhâm Thân