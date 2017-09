Điều tra kẻ tung tin đồn nam thanh niên trộm chó bị đánh tử vong

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh một nam thanh niên bị đánh tử vong do trộm chó tại địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, cũng có thông tin khác cho rằng, nam thanh niên bị đánh tử vong do ăn trộm xe máy của người dân.

Những thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội gây.

Hình ảnh được đăng tải lên mạng cho thấy, một nam thanh niên nằm bất động đưới đường, quần áo xộc xệch. Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ và thu hút rất đông sự quan tâm của nhiều người, có những người không đồng tình quan điểm và lên án hành vi đánh chết đối tượng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ngày 27/9, lãnh đạo Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) khẳng định, thông tin trên địa bàn huyện xảy ra sự việc thanh niên trộm cắp chó hay trộm xe máy bị đánh tử vong là sai sự thật. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Lục Nam cũng không có đối tượng trộm cắp nào bị đánh tử vong.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Lục Nam, sau khi tiếp nhận được thông tin thất thiệt, Công an huyện đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang để chỉ đạo cơ quan điều tra, làm rõ đối tượng tung tin thất thiệt nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định.

Công Đức