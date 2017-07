Điều tra vụ vợ tử vong trong tư thế gối đầu tay bên chồng

Nguồn tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang) đang vào cuộc điều tra vụ việc chị Lương Thị M. (SN 1970) tử vong và chồng là anh Bùi Văn Ch. (SN 1969, cùng trú tại thôn Ao Búc xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị thương nặng.

Nguồn tin này cho biết, vào đêm 27/7, trong căn nhà nhỏ ở tại thôn Ao Búc xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chỉ có vợ chồng anh Ch. ở nhà. Đến khoảng nửa đêm, con gái của vợ chồng này thấy có cuộc gọi nhỡ. Tuy nhiên, khi đó đã muộn nên cô này không biết.

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh TL)

Đến sáng ngày 28/7, thấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, cô này gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, cô này liền gọi điện cho bà ngoại (sống gần đó) tới để kiểm tra.

Một số người thân trong gia đình đến nơi, đẩy cánh cửa khép hờ thì bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng chị M. nằm gối đầu lên tay anh Ch. trên giường, xung quanh có nhiều vết máu.

Đến kiểm tra, mọi người phát hiện chị M. đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Anh Ch. có một vết thương ở tay, bất tỉnh nhân sự, tuy nhiên kiểm tra vẫn thấy anh này còn thở nhưng yếu.

Anh Ch. sau đó được người thân chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Thông tin vụ việc được cấp báo lên Công an xã Hợp Thành, Công an huyện Sơn Dương và Công an tỉnh Tuyên Quang.

Công an tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc (ảnh TL)

Cơ quan điều tra đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người chị M. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Trong đó có một vết thương đâm thấu tim là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ được một con dao nhọn ghi là hung khí.

Về phía anh Ch. bị một vết thương ở tay, xung quanh cũng không tìm thấy dấu vết của thuốc trừ sâu.

Hiện vụ việc đang được PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa