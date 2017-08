Điều tra vụ nam thanh niên bị bắn trọng thương trong đêm

Ngày 31/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, điều tra vụ việc một nam thanh niên bị nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương trong đêm 27/8 tại địa phận xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 27/8, khi đang cùng một người bạn trên đường từ thị trấn Tứ Kỳ về nhà, anh N.P.H (SN 1984, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 7 người đi theo sau mình và có biểu hiện lạ.

Đến khu vực cống Đồng Tràng, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ thì một đối tượng trong nhóm bất ngờ dùng súng tự chế bắn vào người khiến anh H. bị thương vùng hông trái.

Ngay sau đó, nạn nhân được người bạn đi cùng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ.

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Phục đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành rà soát hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Đình Quế