Sáng 17/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ngụ xã Ea Lai, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép làm một người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 15/8, Dương đến quán cà phê của trên địa bàn thôn 5, xã Ea Hmlai, huyện M’Đrắk, uống cà phê. Tại đây, y xảy ra muân thuẫn dẫn đến xô xát với anh Trương Đức Th. (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Ea Hmlai).

Lúc này, Dương chạy về nghĩa trang tại thôn 6, xã Ea Hmlai, lấy một khẩu súng AK được giấu sẵn từ trước đó, rồi quay lại quán cà phê.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an.

Vừa vào quán, Dương đã nhắm thẳng anh Th. mà bắn, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với vết thương bị đạn xuyên yết hầu hướng từ phải qua trái.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện M’Đrắk báo cáo cho Công an tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm, đồng thời vận động Dương ra đầu thú. Đến gần 23h cùng ngày, Dương đến trụ sở công an huyện M’Đrắk đầu thú.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện M’Đrắk cho biết: "Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 2 vỏ đạn súng AK. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguồn gốc của khẩu súng mà đối tượng sử dụng”.