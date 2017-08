Vụ nữ sinh bị bắn chết: Người nhà kể lại giây phút đối diện với họng súng

Theo thông tin đã phản ánh, trước đó, vào 18h tối 11/8, nữ sinh Lê Hương Thảo L. đang ở nhà cùng bà nội (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì T. đến gặp và nói chuyện. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, trong phút chốc, T. cầm súng bắn vào đầu L. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, T. rời khỏi hiện trường, rồi cầm súng đến vườn cây cách nhà L. 800m cố thủ. Trong đêm, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành triển khai lực lượng bao vây nghi can. Đến hơn 22h ngày 11/8, công an phát hiện T. đã tự sát trong vườn cây.