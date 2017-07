Tạm giữ đối tượng dùng dao đâm chết bạn trên bàn nhậu

Ảnh minh họa.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đang tiến hành điều tra một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm Dương Tấn Giàu Em (32 tuổi, ngụ ấp Gò Công Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) và nạn nhân Phù Văn L. (35 tuổi, cùng ngụ xã Nguyễn Việt Khái) là bạn nhậu của nhau.

Thông tin từ người dân chứng kiến vụ việc, vào chiều 16/7, Giàu Em và anh L. cùng nhậu tại nhà một người bạn. Khi tàn cuộc, một số người đã kéo về nhà Giàu Em nhậu tiếp. Tại đây, cả nhóm vừa nhậu, vừa hát và đánh bài với hình thức ai thua uống rượu.

Một lúc sau, vợ của L. ghé vào ngồi nhậu chung. Tuy nhiên, trong lúc nhậu có xảy ra mâu thuẫn, vợ của L. lấy ca đựng rượu hất bỏ. Lúc này, Giàu Em nói: “Rượu tôi mua cũng tốn tiền” và lớn tiếng cự cãi với vợ bạn.

Anh L. thấy vợ cự cãi với bạn nhậu, liền dùng ly thủy tinh ném vào người Giàu Em. Tức giận, Giàu Em chạy xuống nhà sau lấy con dao, bất ngờ đâm vào vùng ngực anh L., khiến nạn nhân tử vong.

Cùng lúc này, Công an xã Nguyễn Việt Khái đi tuần tra ngang qua, nắm bắt nhanh vụ việc, tiến hành vây bắt Giàu Em đưa về trụ sở làm việc. Đồng thời, công an xã thông tin vụ việc đến cơ quan công an cấp trên.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng mặt, thực hiện các thao tác nghiệp vụ để phục vụ điều tra.

Hiện, Giàu Em đang bị Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nguyễn Linh