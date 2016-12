Điều tra vụ người đàn ông chết thảm trong nhà đúng vào đêm Noel

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin vào sáng 26/12, lãnh đạo Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình xác nhận, đêm Noel 24/12 tại nhà của anh Đoàn Trung K. (SN 1982) khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã xảy ra một vụ chết người.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công an huyện Cao Phong đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra, làm rõ.

“Hiện tại toàn bộ hồ sơ vụ việc chúng tôi đã chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra theo đúng thẩm quyền”, vị trưởng Công an huyện Cao Phong thông tin thêm.

Được biết sau khi nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà của anh K., một số hộ dân gần đó đã chạy đến hiện trường thì phát hiện anh đang nằm dưới nền nhà, cạnh giường ngủ của hai vợ chồng và đã tử vong.

Cách nơi anh K. nằm không xa là là chị Tạ Thị Ph. (SN 1984 – vợ nạn nhân) nằm bất động gần đó. Thấy chị Ph. còn sống, người nhà đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong.

Anh K. nằm dưới đất, trong tình trạng đã tử vong.

Ngay lập tức, sự việc được báo cáo lên Công an thị trấn Cao Phong cũng như Công an huyện Cao Phong. Trước những dấu hiệu bất thường, trên thi thể và trong ngôi nhà của nạn nhân nên sự việc được báo cáo lên công an tỉnh Hòa Bình. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay sau đó.

Một thông tin nữa mà PV báo Người Đưa Tin có được, cho đến thời điểm này, chị Ph. Vẫn ở trong tình trạng hoảng loạn nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Được biết hai vợ chồng anh K. có hai con nhỏ (một cháu sinh năm 2004 và một cháu sinh năm 2009).

Cái chết của anh K. làm cho dư luận huyện Cao Phong bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng anh K. đã bị đánh dẫn đến tử vong. Trước thời điểm phát hiện ra sự việc, anh K. có đi uống rượu với một số người bạn, sau đó mới trở về nhà

Người dân địa phương cũng thông tin, gia cảnh của anh K. tương đối khó khăn. Hai vợ chồng làm nông nghiệp và không có nghề phụ. Anh K. còn được biết đến là người nghiện rượu. Cũng chính vì nguyên cơ đó mà gia đình anh K. luôn rơi vào tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”…

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đào Giang