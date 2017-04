Điều tra vụ tài xế bị đâm ngay trong bến Mỹ Đình

Theo thông tin chúng tôi nhận được, khoảng 15h30 ngày 14/4, tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), tài xế của nhà xe Trung Dũng (chạy tuyến Yên Bái – Hà Nội) bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đùi phải đi cấp cứu tại bệnh viện 198.

Nạn nhân được xác định là Đ.X.Tr (thường trú tại thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái).

Tài xế Tr. khi đang điều trị tại bệnh viện 198.

Kể lại sự việc xảy ra với mình, anh Tr. cho biết, khoảng 15h30, thứ 6 (ngày 14/4), sau khi chạy xe từ Yên Bái xuống bến xe Mỹ Đình, anh nhận được một cuộc điện thoại nói giọng miền Nam hẹn ra cây xăng đón khách vì họ không vào được bến xe.

Lúc này, anh Tr. có nhờ phụ xe ra đó đón giúp. Nhưng phụ xe gọi gần 10 cuộc vào số điện thoại nói trên mà không có người bắt máy. Khi anh Tr. đang ngồi trong bến thì một người từng là phụ xe hồi anh còn là tái xế cho một nhà xe khác cũng chạy từ Yên Bái xuống Hà Nội gọi ra uống nước.

Anh Tr. đang ngồi tại một quán nước trong bến xe Mỹ Đình thì bất ngờ có một đối tượng xuất hiện, dùng dao đâm anh Tr. Anh Tr. né được nên chỉ bị đâm hai nhát vào ngực phải và đùi.

Đối tượng còn đuổi theo anh Tr. ra cổng sau bến xe Mỹ Đình. May mắn, anh chạy lên xe taxi và được tài xế taxi chở vào bệnh viện 198 cấp cứu. Vào tới nơi, Tr. ngất đi và không còn biết gì.

“Tôi không mâu thuẫn với ai. Tôi chỉ là lái xe thuê cho nhà xe Trung Dũng từ 2 tuần nay, sáng đi chiều về chứ không chèn ép ai.

Khi đồng nghiệp cũ gọi ra uống nước, tôi cũng thản nhiên ra vì nghĩ ở đó đông người, có nhiều lái xe, phụ xe cũng ngồi đó chứ không nghĩ lại có người xông ra định sát hại mình.

Điều tôi thắc mắc là bến xe Mỹ Đình to, rộng như thế mà một đối tượng có thể thản nhiên đâm người và thản nhiên đi ra?”, anh Tr. nói.

Ông H.Tr.L (bố vợ anh Tr.) cho hay, hôm xảy ra sự việc, ông đang ở nhà và nhận được cuộc điện thoại báo con rể mình bị tai nạn.

“Bác sĩ phải lấy số điện thoại từ máy thằng Tr. để gọi cho tôi. Bác sĩ cũng cho biết con tôi phải theo dõi, điều trị xem có bị tràn dịch màng phổi không”, ông L. nghẹn giọng.

Bản thân ông L. cũng băn khoăn bởi theo ông được biết, ở những bến xe khác, khi hai người đánh nhau còn bị bắt mà tại bến xe Mỹ Đình, một vụ đâm người như thế thì trách nhiệm của bến xe ở đâu trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho cả lái xe, phụ xe cũng như hành khách?

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà xe Trung Dũng cho biết, hiện tại, anh cũng đã vào thăm hỏi gia đình, đồng thời có trình báo sự việc xảy ra với tài xế của mình lên công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng như bảo vệ bến xe Mỹ Đình.

Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc bến xe Mỹ Đình xác nhận có sự việc trên xảy ra tại bến xe do mình quản lý vào chiều ngày 14/4.

“Tôi có nghe anh em báo lại, có hai đối tượng gây hấn nhau cùng bỏ chạy. Tôi chỉ biết thế, nội dung mâu thuẫn như thế nào thì làm việc với bên công an”, ông Trúc nói.

Trước câu hỏi của phóng viên về hướng xử lý khi sự việc xảy ra trong bến, ông Trúc trao đổi: “Sự việc xảy ra trong bến, chúng nó ngồi uống nước với nhau, gây hấn và cả hai đều chạy, bến có giữ được đâu. Anh em điều hành ở đó cũng lập biên bản về sự việc còn nội dung thế nào bên công an đang làm”.

Đại diện công an quận Nam Từ Liêm cho biết, sự việc đang được phía công an điều tra, làm rõ. Khi nào bắt được đối tượng, phía công an quận sẽ có thông báo sau.

Hiện tại, anh Tr. đã được bệnh viện cho về để tiếp tục điều trị, theo dõi tại nhà.

Nguyễn Huệ - Nhất Nam