Vụ tài xế bị đâm, trách nhiệm BQL bến xe Mỹ Đình ở đâu?

Như đã thông tin, ngày 14/4, tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), có xảy ra một sự việc nghiêm trọng, khi tài xế của nhà xe Trung Dũng (chạy tuyến Yên Bái – Hà Nội) bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đùi phải đi cấp cứu tại bệnh viện 198, nạn nhân được xác định là Đ.X.Tr (thường trú tại thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái).

Để tìm hiểu về trách nhiệm của ban quản lý bến xe Mỹ Đình, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lý Trường Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, những vấn đề liên quan tới an ninh trật tự là do bến xe và trạm an ninh tại bến, công ty chỉ làm nhiệm vụ về kế hoạch triển khai thôi.

Tài xế Đ.X.Tr được điều trị tại bệnh viện 198

“Ban quản lý bến xe phải có trách nhiện đảm bảo an ninh trật tự trong bến, ngoài ra nếu có vi phạm pháp luật thì đã có Công an ở trạm xử lý. Vụ việc trên, đã được lập biên bản còn xử lý ra sao thì phải do cơ quan Công an”, ông Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với PV, đại diện sở GTVT Hà Nội cho rằng, ban quản lý đều phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách và những người ở trong bến. Khi xảy ra sự việc, bến xe phải phối hợp với cơ quan Công an để xác minh làm rõ”.

Trước đó, anh Tr. cho biết, sau khi chạy xe từ Yên Bái xuống bến xe Mỹ Đình, anh nhận được một cuộc điện thoại nói giọng miền Nam hẹn ra cây xăng đón khách vì họ không vào được bến xe. Lúc này, anh Tr. có nhờ phụ xe ra đó đón giúp. Nhưng phụ xe gọi gần 10 cuộc vào số điện thoại nói trên mà không có người bắt máy. Khi anh Tr. đang ngồi trong bến thì một người từng là phụ xe hồi anh còn là tái xế cho một nhà xe khác cũng chạy từ Yên Bái xuống Hà Nội gọi ra uống nước.

Anh Tr. đang ngồi tại một quán nước trong bến xe Mỹ Đình thì bất ngờ có một đối tượng xuất hiện, dùng dao đâm anh Tr.. Anh Tr. bỏ chạy, đối tượng còn đuổi theo anh Tr. ra cổng sau bến xe Mỹ Đình. May mắn, anh chạy lên xe taxi và được tài xế taxi chở vào bệnh viện 198 cấp cứu. Vào tới nơi, Tr. ngất đi và không còn biết gì.

Thế Anh