Đột kích cơ sở game bắn cá, bắt giữ hàng chục đối tượng

Ngày 6/9, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết đinh tạm giữ 3 nhân viên tại tiệm game Thái Dương để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 8 đối tượng tham gia đánh bạc và cho tại ngoại 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin từ công an, vào ngày 4/9, đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, bất ngờ ập vào tiệm game bắn cá Thái Dương trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây, công an phát hiện có 21 đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá.

Tang vật công an thu giữ.

Các đối tượng thấy lực lượng chức năng liền bỏ chạy nhưng đều bị bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 40 triệu đồng, hàng trăm thẻ điểm và 8 máy chơi game bắn cá.

Ba đối tượng Võ Minh Sang (SN 1985), Võ Văn Đệ (SN 1982) và Phan Hoàng Tuấn (SN 1994) đều tham gia quản lý tiệm game Thái Dương. Cả ba khai nhận, nhóm tổ chức cho người chơi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá.

Khi muốn đổi điểm thành tiền, các con bạc sẽ đến gặp Sang quy đổi điểm thành thẻ. Sau đó, con bạc cầm thẻ đến gặp Đệ tại một địa điểm khác để lấy tiền. Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.