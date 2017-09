Bị truy đuổi, tên cướp trốn vào tiệm game bắn cá nhưng không thoát

Ngày 3/9, đội Đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết, vừa tiến hành bàn giao Dương Kim Phi (SN 1986) và Nhựt Quốc Long (SN 1988, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho Công an quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Dương Kim Phi tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tối 2/9, tổ trinh sát đặc nhiệm thuộc PC45, Công an TP.HCM tổ chức tuần tra tại khu vực địa bàn quận Tân Phú. Khi vừa đi tới đường Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tổ trinh sát nghe tiếng của một người kêu “cướp…”.

Quan sát về hướng người la lớn, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy. Biết đối tượng là kẻ vừa cướp giật, tổ trinh sát đuổi theo để bắt giữ.

Tên cướp phóng bạt mạng trên đường để trốn thoát. Sau khi nhận thấy đã “cắt đuôi” được tổ trinh sát, y tấp vào tiệm game bắn cá nằm trong hẻm 79 đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú ẩn nấp.

Tưởng đã có thể thoát được “vòng vây”, hắn cầm chiếc điện thoại vừa cướp được đưa cho Nhựt Quốc Long (đối tượng từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản) để lấy tiền chơi game bắn cá.

Dù biết tên cướp đang ẩn nấp trong tiệm game bắn cá, nhưng do tiệm nằm trong con hẻm phức tạp về tình hình an ninh trật tự nên tổ trinh sát yêu cầu chi viện để tiến hành đột nhập, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 22h45, tổ trinh sát đặc nhiệm đã phối hợp cùng các chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tiệm game bắn cá trên. Tại đây, lực lượng công an phát hiện đối tượng Phi và thu hồi chiếc điện thoại mà y vừa cướp được.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.