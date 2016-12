Đừng so sánh Mỹ Tâm 'hát rong' với Hà Hồ đi cùng đại gia kim cương

Không biết từ bao giờ, Hà Hồ với Mỹ Tâm luôn bị so sánh với nhau, cho dù tuổi đời và tuổi nghề cũng như phong cách sống của hai ca sĩ này hoàn toàn khác nhau.

Không thể phủ nhận Hà Hồ và Mỹ Tâm là những mỹ nhân nổi bật trong giải trí Việt. Cả hai đều sở hữu một lượng fan hùng hậu thuộc dạng nhất nhì showbiz hiện nay. Có lẽ vì thế mà giữa họ luôn có một cuộc chiến ngầm.

Vài ngày gần đây, cái tên Mỹ Tâm và Hà Hồ trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi cộng đồng mạng so sánh bức ảnh Mỹ Tâm hát cùng một nghệ sĩ mù trong đêm Noel và bức ảnh của Hà Hồ chụp chung cùng đại gia kim cương.

Mỹ Tâm đã “đốn tim” fan bằng hành động đẹp. Hành động này của cô được lòng khán giả đủ mọi lứa tuổi và được đưa ngay vào đề thi học kỳ của trường PTTH Đầm Dơi (Cà Mau) sáng 28/12. Trong khi đó, cũng vào đêm Noel, Hà Hồ lại bị lộ ảnh thân mật với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Hình ảnh này đã nhận được những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cho dù trong đêm Noel họ ở đâu, làm gì thì mọi sự so sánh với họ đều khập khiễng.

Hai hình ảnh này đã bị đem ra so sánh. Dẫu biết rằng việc lựa chọn lối sống, cách sống thế nào là quyết định của mỗi cá nhân và không thể mang chuyện Mỹ Tâm hát với chàng mù đường phố để so sánh với câu chuyện của Hà Hồ, bởi đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đêm Noel đó có thể Mỹ Tâm đã ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhưng nó cũng chẳng khác nào câu chuyện của cô bé bán diêm. Một hạnh phúc nhỏ sẽ nhanh chóng qua mau và mọi việc lại trở lại với thực tại vốn có. Và Hà Hồ, chuyện lộ hình ảnh thân mật với Chu Đăng Khoa hay ai đó đi nữa thì cũng là một chuyện rất bình thường.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhất là với hai ca sĩ đang là thần tượng của giới trẻ. Các cụ xưa có câu “nhân vô thập toàn” ý nói đã là con người thì không ai có thể hoàn hảo được. Mỹ Tâm hay Hà Hồ cũng vậy, họ không thể hoàn hảo 100% cho dù bản thân họ có nhiều người hâm mộ đến đâu đi chăng nữa.

Dẫu biết chuyện so sánh là không thể tránh khỏi, người ta có thể so sánh người này với người khác, chuyện của người này với chuyện của người khác. Tất nhiên, sự so sánh đó không sai mà cũng chẳng xấu, bởi vì con người ai cũng có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng, không ai giống ai. Nhưng, có lẽ chúng ta không nên làm quá vấn đề lên để rồi tạo ra những quan điểm và cái nhìn xấu về người khác. Họ là những ca sĩ đã có tên tuổi, Mỹ Tâm và Hà Hồ thừa sức biết phát huy điểm mạnh và hạn chế tối đa các điểm xấu trong mắt người hâm mộ. Vậy nên, hãy dừng lại việc so sánh hai bức ảnh này trước khi mọi sự vượt ra ngoài tầm kiếm soát.

Trần Phương

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả