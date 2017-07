Gây ô nhiễm nguồn nước, nhà máy xi măng Công Thanh chỉ bị nhắc nhở

Như đã đưa tin, những ngày qua người dân thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa bức xúc phản ánh, nhà máy xi măng Công Thanh đóng trên địa bàn đã lợi dụng mưa lớn trong Bão số 2 để xả thải ra môi trường, khiến đập nước Khe Tuần và một số khe suối biến thành màu đen đục.

Liên quan đến vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với ông Lê Thanh Hà, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn.

Mưa chảy tràn cuốn theo than của nhà máy xi măng Công Thanh, khiến nước chuyển màu đen đục.

Theo ông Hà, sau khi báo chí phản ánh việc nhà máy xi măng Công Thanh xả thải ra môi trường, phía ban Quản lý KKT Nghi Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an huyện Tĩnh Gia thành lập đoàn kiểm tra. Qua đó xác minh làm rõ việc xả thải và các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của nhà máy xi măng Công Thanh.

Theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra ngày 27/7, cho thấy: “Tại thời điểm kiểm tra có mưa lớn. Đối với hệ thống thu gom nước mặt trong khuôn viên dự án toàn bộ là hệ thống mương hở. Theo quan sát một số khu vực, trong rãnh thoát nước có hệ thống than tồn lưu, nước có màu đen là do mưa chảy tràn cuốn theo than trên bề mặt vào các rãnh thoát nước. Đồng thời, trong khuôn viên dự án có nhiều bụi than vương vãi”.

Mặc dù gây ô nhiễm nguồn nước, nhưng nhà máy xi măng Công Thanh chỉ bị nhắc nhở.

Qua đó, đoàn kiểm tra đề nghị phía nhà máy xi măng Công Thanh tăng cường thực hiện vệ sinh, quét dọn bề mặt sân sau mỗi ngày làm việc, để hạn chế lượng bụi than phát tán ra môi trường quá nhiều. Đồng thời, tại các bãi chứa than phải có biện pháp che phủ, để hạn chế việc phát tán bụi than gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

“Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra. Việc nước tại các khe suối ở thôn Tam Sơn chuyển thành màu đen là có. Sở dĩ nước màu đen là do nhà máy xi măng để bụi than vương vãi, khi thời tiết mưa lớn đã chảy xuống các rãnh nước gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên chúng tôi không xử phạt mà nhắc nhở cảnh cáo. Vì dù sao việc này cũng không phải do nhà máy cố ý mà do thời tiết. Nếu là cố ý làm ô nhiễm nguồn nước chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm”, ông Lê Thanh Hà cho biết thêm.

Thiện Quyền