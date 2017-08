Ca từ và hình ảnh phản cảm của "Như cái lò" này đang là vấn đề được công chúng quan tâm những ngày qua. Trong đó, hầu hết bình luận đều là chê trách, bày tỏ sự thất vọng, thậm chí “ném đá” tơi tả ê-kíp thực hiện.

Phản ứng này đủ cho thấy, Khắc Hưng đã có một sản phẩm được chú ý nhưng theo hướng thảm họa, hay nói cách khác, đây là bước lùi sau thời gian anh có nhiều bản hit, thậm chí giành giải "Cống hiến".

Khắc Hưng gây thất vọng với ca khúc "Như cái lò".

"Như cái lò" do ca sĩ Huyền Sambi thể hiện, đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Huyền Sambi sau thời gian dài vắng bóng.

Để quảng bá cho sản phẩm này, ngay từ những ngày đầu, ê-kíp liên tục nhá hàng với sự xuất hiện của Min và Erik, 2 giọng ca có bản hit "Ghen" gây sốt thị trường âm nhạc thời gian qua. Nhờ thế, khán giả càng có nhiều lý do để ngóng đợi.

Tuy nhiên, sản phẩm này nhận 19.000 lượt dislike (không thích), cao gần gấp đôi like (thích). Nhiều khán giả bức xúc cho rằng, tên và lời bài hát phản cảm, thô tục.

Huyền Sambi trong MV "Như cái lò".

Khi được hỏi về việc khán giả liên tục chỉ trích ca từ của bài này, phản ứng của chị thế nào? Huyền Sambi cho biết: "Tôi thấy rất buồn khi khán giả phạn ứng mạnh như vậy với bài hát này. Thú thật, trước khi ra sản phẩm, tôi cũng biết là bài hát sẽ có người khen, người chê. Tuy nhiên, không ngờ khán giả lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi biết, mình khá mạo hiểm khi thử sức ở một ca khúc "phá cách".

Bản thân tôi thấy, đây là một đề tài mới mẻ, và ca từ của ca khúc rất bình thường. Tên ca khúc cũng bình thường. Có thể nhiều khán giả suy diễn nên mới có những phản ứng tiêu cực như vậy".

Hình ảnh trong MV "Như cái lò".

Huyền Sambi kể lại: "Nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác bài này khi thời tiết ở Hà Nội nóng kinh khủng. Khi ra đường, mọi người thường buột miệng than thở nóng như cái lò. Do đó, bài hát cũng chỉ muốn sử dụng biện pháp so sánh, chứ không có ý nghĩa xấu gì cả. Bài hát chỉ nói lên thực trạng thời tiết hiện này thôi chứ không có ý sâu xa gì hết".

"Chúng tôi ra một sản phẩm mới, rất mong sự đón nhận của khán giả. Khi nhận lời thể hiện bài hát này, tôi rất tâm huyết vì đây là một sáng tác đặc biệt. Chúng tôi không dùng chiêu trò trong bài hát, mong khán giả hiểu và ủng hộ ê-kíp" - Huyền Sambi bày tỏ.