Hà Nam: Bắt khẩn cấp gã thanh niên vừa về quê đã hiếp dâm thiếu nữ

Nguồn tin của báo Người Đưa Tin vừa cho biết, ngày 10/4, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Truyền (27 tuổi) trú tại thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên (Hà Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân của đối tượng Truyền chính là chị N.T.H. (18 tuổi) trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng.

Thông tin mà PV có được, đêm 8/4 khi chị đang ngủ ở nhà một mình thì có 1 đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm. Mặc dù chống cự quyết liệt, nhưng chị H. vẫn không thể chạy thoát trước hành vi đồi bại của tên “quỷ râu xanh”.

Đau đớn và tủi nhục, chị H. đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Kim Bảng. Nhận được tin báo, chỉ trong 1 thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam nhanh chóng xác định được nghi can là Trần Văn Truyền.

Căn cứ các tài liệu, chúng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Truyền để điều tra làm rõ. Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Truyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Truyền tại CQĐT (CAND)

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Quý Thể, Trưởng Công an xã Tiên Nội cho biết, việc đối tượng Truyền bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm khiến cho dư luận địa phương hoàn toàn bất ngờ. Từ trước đến nay, Truyền là một thanh niên chưa từng vi phạm hoặc bị xử lý do liên quan đến pháp luật.

Cũng theo lời ông Trưởng Công an xã Tiên Nội thì gia cảnh của Truyền khá khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ án, Truyền mới đi lao động ở Ma Cao (Trung Quốc) trở về được 4 ngày. “Không hiểu vì nguyên cớ gì mà Truyền lại có hành động như thế với cô gái kia?” – vị Trưởng Công an xã Tiên Nội thắc mắc.

Được biết, Truyền đã lấy vợ quê ở Nghệ An và đã có 1 con nhỏ. Cả 2 vợ chồng Truyền đều đi lao động tại Ma Cao để trang trải cho cuộc sống gia đình. Con của Truyền hiện đang gửi cho nhà ngoại để chăm sóc.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đào Giang