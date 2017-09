Hà Tĩnh: Hàng ngàn học sinh "thất học" sau siêu bão Doksuri

Tính đến thời điểm hiện tại, ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có 44/71 trường học thuộc các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bị tốc mái; 1.996 cây xanh bị gãy đổ; 1.156m tường rào và nhiều công trình khác bị hư hỏng nặng. Tại các trường mầm non, hệ thống nhà ăn bán trú cho trẻ cũng bị bão phá tan hoang. Ước tính tổng thiệt hại do bão gây ra lên đến con số hàng chục tỷ đồng.

Mái của trường THCS Sơn Hà bị tốc dỡ hoàn toàn.

Đứng trước sân trường tiêu điều, tan hoang sau bão, cô Trịnh Thị Đào, Hiệu trưởng trường tiểu học Cẩm Lĩnh xót xa: "4 nhà xe của trường bị bão đánh sập, hệ thống nhà ăn bán trú cùng với 3 dãy trường bị tốc mái, trần cũng bị sập hết, kính vỡ, hàng rào và những cây cổ thụ tại trường cũng gãy đổ hết cả rồi. Tan hoang hết thế này không biết đến bao giờ mới sửa chữa xong, để các em học sinh đến trường học tập trở lại".

Cơ sở vật chất của trường mầm non xã Cẩm Trung sau bão bị hư hỏng nặng nề.

Thầy Đặng Quốc Hiền, Trưởng phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện tại, các thầy cô giáo, phụ huynh, chính quyền địa phương đang cố gắng sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất để các em sớm được trở lại trường học tập.

"Ngay trong sáng nay, các lực lượng phối hợp đã hỗ trợ những trường học trên địa bàn sửa chữa, lợp lại mái, dọn dẹp cảnh quan trường học. Dự kiến sáng thứ 2, tất cả các trường trên địa bàn có thể tổ chức học được. Riêng hệ thống mầm non thì có khả năng phải 3 đến 4 ngày nữa mới cho trẻ đến trường, vì hiện tại hệ thống điện, nước chưa sửa chữa được nên chưa thể tổ chức ăn bán trú cho trẻ", thầy Hiền cho biết.