Hà Tĩnh: Khởi tố vụ bao vây trụ sở, bắt giữ người trái phép ở Lộc Hà

Chiều 12/4, tin mới nhận từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 3/4.

Quyết định khởi tố vụ án.

Theo tài liệu CQĐT, 21h ngày 2/4, tổ công tác Công an huyện Lộc Hà thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương. Khi đến khu vực quán cà phê The One thuộc thôn Nghĩa Phí, xã Thạch Bằng, tổ công tác bất ngờ bị khoảng 50 đối tượng chặn đường, kiếm cớ gây rối. Lúc này, các thành viên trong tổ đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không bị kẻ xấu kích động. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã lao vào đánh các thành viên tổ công tác, khiến một cán bộ trong tổ bị chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Cũng theo CQĐT, 8h sáng ngày 3/4, nghe theo sự kích động, một số đông người dân địa phương đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu, bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà với lý do khiếu nại về vấn đề bồi thường sau sự cố môi trường biển. Trong đó, một số đối tượng quá khích đã xô đẩy hàng rào bảo vệ, có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Nghe lời kích động, rất đông người dân đã bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà.

Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin thêm về vụ việc, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hiện, chúng tôi đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật".

Liên quan tới hành vi kích động, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa (SN 1995), trú thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội danh Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân. Đây là đối tượng đã cấu kết với một số tổ chức nước ngoài để chụp ảnh, quay phim các vụ việc nhạy cảm đăng lên mạng xã hội nhằm kích động người dân.

Thục Anh