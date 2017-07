Hai anh em thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản của công nhân

Ngày 12/7, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thế Huy (SN 1987) và cho tại ngoại đối với Đoàn Thế Lợi (SN 1981) do mắc bệnh hiểm nghèo, về hành vi trộm cắp tài sản.

Huy và Lợi là 2 anh em ruột, cùng trú phố Lai Thành, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa.

Đối tượng Đoàn Thế Huy tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, từ 1/2017 đến khi bị bắt, 2 anh em Lợi và Huy đã liên tiếp gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn xã Quảng Tâm và phường Đông Hải. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 20 triệu đồng, 5 xe máy và 2 máy tính.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là thường hoạt động vào buổi chập choạng tối, lợi dụng lúc công nhân của các khu công nghiệp trên địa bàn đang tắm giặt, nấu cơm và để xe máy ngoài hành lang nhà trọ. Khi thấy sơ hở, chúng sẽ đột nhập vào trộm cắp.

Được biết, Lợi và Huy đều đã có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy và Cướp giật tài sản. Riêng Huy vừa mới ra tù tháng 12/2016.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thiện Quyền